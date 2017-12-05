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Yaşam

Babası tarafından evlendirilmek istenen genç kadın, çatıya çıkarak intihar girişiminde bulundu

Polis, Şanlıurfa'da yaşanan olayla ilgili soruşturma başlattı

05 Aralık 2017 23:43

Şanlurfa'da, özel güvenlik görevlisi sınavını kazanamayınca babası tarafından evlendirilmek istendiği iddia edilen 20 yaşındaki H.Ç., çatıya çıkarak intihar girişiminde bulundu. Elinde tuttuğu ekmek bıçağı ile çatıda intihar edeceğini söyleyen genç kız, polisler tarafından ikna edildi.

Olay, öğle saatlerinde Onikiler Mahallesi'nde meydana geldi. Lise mezunu H.Ç., özel güvenlik görevlisi olabilmek için sınava girdi. 

Babası, sınavı kazanamayan genç kızı, evlendirmek istediğini söyledi. Bunun üzerine korkuya kapılan genç kadın, elinde bıçakla 4 katlı binanın çatısına çıkarak intihar edeceğini söyledi.

Babasının kendisine güvenmediğini, bu yüzden ölmek istediğini söyleyen genç kızı görenler, durumu polis, itfaiye ve sağlık ekiplerine bildirdi.

İhbar üzerine gelen ekipler önlem alırken, polisler de çatıya çıkarak genç kızla konuşmaya başladı. Yaklaşık yarım saat süren çaba sonunda ikna olan genç kız elindeki bıçağı attı ve ardından polisler tarafından çatıdan indirildi. H.Ç., hazır bekletilen ambulansla hastaneye götürülürken, polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor. (DHA)

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