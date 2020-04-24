Babası tarafından dövülerek öldürülen Ceylan'ın dayısı konuştu: Oğlunun da parmaklarına tahtayla vururdu, Ceylan'a kardeşinin yanında işkence etmiş

Antep’te Müslüm Aslan tarafından darp edilerek öldürülen Ceylan’ın aylardır annesi ve kardeşleri ile birlikte devamlı işkence gördüğü, polise defalarca kez şikâyet edilmesine rağmen baba hakkında bir işlem yapılmadığı ortaya çıktı.

Aslan’ın evli olduğu kadını bıçakladığı halde yine tutuklanmadığı, daha sonra başka birini yaraladığı için beş ay cezaevinde kaldığı öğrenildi. Defalarca şikâyette bulunulmasına karşın Aslan hakkında işlem yapılmadığını söylerken kamu görevlilerinin ihmallerini akıllara getirdi. Babası tarafından kardeşlerinin gözü önünde dövülerek katledilen Ceylan’ın dayısı Mehmet Mat, kardeşi ile yeğenlerinin yaşadıklarını BirGün’e anlattı.

Müslüm Aslan’ın sanılanın aksine evli olduğu kadını değil başka birini yaraladığı için tutuklandığını söyleyen Mat, şu ifadeleri kullandı:

“Defalarca şiddet uyguladı, karakolluk oldu, üstünde uyuşturucu yakalandığı halde hep serbest kaldı. Ben uyuşturucuyla yakalandığını kendi gözlerimle gördüm. Beni, sağ kolumdan bıçakladı, kolum sakat kaldı. Biz o kadar devletimize yalvardık. Müslüm’le ilgili şikâyette bulunduk. Polisler dedi ki, ‘Seni öldürdü mü?’ Beni öldürmesi mi lazımdı. Benim ablam defalarca darp raporu aldı, karakola gitti. Ne ablama destek oldular ne de ablamın yanına geldiler. Darp raporunu alıp, ‘Gereğini yapacağız’ derlerdi ama Müslüm Aslan ifade verip elini kolunu sallayarak karakoldan çıkardı.”

KOLUNDAN BACAĞINDAN ASIYOR

Kardeşinin ve yeğenlerinin uzun süredir işkence gördüğünü söyleyen Mat, Müslüm Aslan hakkında çocukların anlattıklarını şu sözlerle aktardı:

“Gece üçten sabah dokuza kadar ablam işkenceye maruz kalıyor, her yerinden kan geliyor. Ablam, ‘Çocukların yanında vurma, çocuklar korkuyor’ diyor ama dinlemiyor. Üç yaşında bir yeğenim var, konuşamıyor. Diğer oğlu Yusuf’un parmaklarındaki yaraları görünce ‘Senin parmaklarına ne oldu’ dedik, ‘Babam hepsine tahtayla vurdu’ dedi. ‘Her canı sıkıldığında bizi duvara asıyordu’ diyorlardı. Ceylan’a Yusuf’un gözü önünde işkence etmiş. Her gün çocuğu kolundan, bacağından asıyormuş.”