Babası tarafından cinsel istismara maruz kalan Meliha Yıldız: Babam mahallenin gözünden çok iyi adamdı; yaptıklarını anlatabilmem 40 sene sürdü

Çocukluğunda 8 yıl boyunca babası tarafından cinsel istismara maruz bırakılan Meliha Yıldız yaşadıklarını anlattı. Toplumun kapalı kutularından biri olan ensestin konuşulması ve mağdurların yalnız bırakılmaması gerektiğini söyleyen Yıldız, ailesi dağılmasın diye yıllarca yaşadığı istismarı anlatmadığını söyledi.

Babasının, mahallenin gözünde "iyi adam" olduğunu söyleyen Yıldız, "Babamın yaptıklarını anlatabilmem 40 sene sürdü. Güçlü kadınları görmek bana iyi geldi. Başka kadınlara da iyi gelsin istedim" dedi.

Yaşadıklarını "toplumun sırrı" olarak niteleyen Yıldız, "Dünyanın sırrını açıklıyorum, kendi sırrımı değil. Şimdi başkaları saklansın" diye konuştu.

+90'dan Burcu Karakaş'a konuşan Meliha Yıldız yaşadıklarını anlattı.