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Babası Soma madeninde ölen Enes'e tıbbi yardım yok!

Solunum cihazına bağlı olarak yaşayan küçük Enes'in annesi: Oğlumun bu fotoğrafını sorumluların vicdanlarına bırakıyorum

16 Nisan 2015 12:46

Maden faciasında eşi Hayrullah Baygül'ü yitiren ve solunum cihazına bağlı olarak yaşayan 3 yaşındaki oğlu Enes'i hayatta tutmaya çabalayan Zemine Baygül (20), "Kocam oğlumuzu kurtarmak için öldü. Onun yaşaması, tedavi olabilmesi için madene indi. Madene inmek istemiyordu ama başka geçim kaynağımız yoktu. Oğlumun bu fotoğrafını sorumluların vicdanlarına bırakıyorum" diye konuştu.

Soma’daki faciada ölen işçilerden 27 yaşındaki Hayrullah Baygül’ün oğlu Enes, 11 aylıkken kalbinin durması sonucu oksijen yetersizliği nedeniyle beyin felci geçirdi. Küçük Enes, evinde kurulan özel bir odada solunum cihazına bağlı olarak yaşıyor. Eşinden kalan maaşla yaşamını sürdürdüklerini söyleyen acılı anne Zemine Baygül, Enes’in tıbbi ihtiyaçları sigorta tarafından karşılanmadığı için zor günler geçiriyor.

 

‘Sesimi duyuramadım’

 

2 Mart’ta CHP Manisa Milletvekili Sakine Öz tarafından Enes’in durumuyla ilgili Sosyal Güvenlik ve Çalışma Bakanı Faruk Çelik’e soru önergesi verilmesine rağmen Meclis’in kapanması ve yetkililerin ilgi göstermemesi anneyi bir kez daha üzdü. Milliyet gazetesinden Timuçin Çelebi ve Ender Aldanmaz'a, 'sesini duyuramadığını' söyleyen Baygül, “Eşim öldüğünde oğlumuz 2 yaşındaydı. Kocam oğlumuzu kurtarmak için öldü. Onun yaşaması tedavi olabilmesi için madene indi. Madene inmek istemiyordu. Ama başka geçim kaynağımız yoktu. Para kazanmak zorundaydı. Oğlumun bu fotoğrafını sorumluların vicdanına bırakıyorum” dedi.

Maddi zorluklar yaşadığını ve Enes’in aylık giderinin 1000 TL’yi aştığını belirten Baygül, “Aldığımız tıbbi malzemeler özel tüketim malzemesi olarak görüldüğü için kendi cebimden karşılıyorum. Dikkat etmeme rağmen Enes sık sık enfeksiyon kapıyor. Hastanelere tedavi için götürdüğümde çoğu zaman yer bulamıyorum. Enes’in bütün sağlık ihtiyaçlarının karşılanmasını ve sabit bir hastanede tedavi edilmesini istiyorum” dedi.

Küçük Enes için sigortadan karşılanması istenen tıbbi malzemeler şöyle:

- Enjektörler

- Steril eldivenler

- Boğaza takılan nemlendirici

- Solunum makinesi filtreleri

- Solunum cihazı filtresi

- Solunum devresi

- Ayak bileklikleri

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