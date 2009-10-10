'Babası Öcalan'a benziyor' diye davalık oldu





Bürosunun duvarına, bir süre önce kaybettiği babasının fotoğrafını astı. Fotoğrafı gören ve Abdullah Öcalan'a benzeten bir vatandaş suç duyurusunda bulundu, polis büroyu bastı, olay anlaşıldı sandı ancak öyle olmadı; savcılık dava açtı...





Babası Öcalan'a benziyor iddiasıyla, 'terör örgütünün propagandasını yapma' suçlamasıyla sanık sandalyesine oturan Levent Karakaş Canlı Gaste’ye konuştu:





Karakaş, Can Dündar’ın, "Mart ayında yaşanan bir olaydı. Açıklığa kuvuştuğunu düşünüyor ve bir özür bekliyordunuz. Ama ardından dava geldi; neden?" sorusuna, "Sayın Dündar, size de propaganda suçundan dava açabilirler mi bilmiyorum ama..

Babam kasaptı. O fotoğraf 20 sene de kasap dükkanında durdu. Benzetenler olurdu ama kimse polise ihbarda bulunmamıştı. Avukat olunca mesleğin riskleri oluyor. Birilerinin canını yakınca, onlar da bel altından vuruyorlar...





Duruşmada, mahkeme başkanına da etraflıca anlatım; trajikomik bir olay. Mahkeme heyeti de, yaklaşımları itibariyle sağduyuluydu. Anlamışlardı mağduriyetimi. Özür ve çiçek beklediğimi söyledim ama iddianme ile karşılaştığımı belirttim.





Sekreterimin bilgisayarından çıkan bir takım görüntüler, Şivan Perver örneğin, dosyaya girdi. Terör örgütü ile ilgim olmadığını, propagandanın böyle yapılmayacağını söyledim. Yargılanacağım son davanın bu tür bir şey olacağını, terör örgütü ile ilgim olmasının mümkün olamayacağını dile getirdim. Avukat olarak ilk kez 11. Ağır Ceza’ya girmem üzüntü vericiydi” yanıtını verdi.





"Fotoğrafı indirmem"





Avukat Karakaş, mahkemeden neden beraat kararı çıkmadığı sorusuna da, "Eski sekreteri duruşmada hazır edemedik. Savcı, sekreterin soruşturma aşamasında ifadesinin alındığını ve mahkemede dinlenmesi gerektiğini söyledi. Kendisini davetiye ile duruşmaya çağıracaklar. İnşallah ondan sonra hayırlı bir karar çıkacaktır" şeklinde yanıtladı.





Karakaş, fotoğraf büronun duvarından indirmeyi düşünüp düşünmediği konusunda da, "İndirmem, o benim babam. Gurur duyuyorum kendisiyle. Benzetilmesinden de haz etmediğimi sürekli söyledim. Her zaman resmi büromda duracaktır" ifadelerini kullandı.



