Babası mücadele ederken, oğlu esrarla yakalandı

Samsun Çevresi Alkol ve Uyuşturucuyla Mücadele Derneği Başkanı S.C.’nin 16 yaşındaki oğlu A.C. polis tarafından iki gram esrarla yakalandı. İfadesinin ardından adliyeye çıkarılan A.C. nöbetçi mahkeme tarafından serbest bırakıldı.





Olay dün Samsun’un Karadeniz Mahallesi Lise Caddesi üzerinde meydana geldi. Polis tarafından okul önlerinde yapılan kontroller sırasında üst araması yapılan 16 yaşındaki A.C.’nin üzerinden iki gram esrar çıktı. Polis tarafından gözaltına alınan A.C.’nin Samsun Çevresi Alkol ve Uyuşturucuyla Mücadele Derneği Başkanı S.C.’nin oğlu olduğu anlaşıldı.



Çocuk Şubesi ekiplerine teslim edilen A.C., ifadesinin ardından çıkarıldığı nöbetçi mahkeme tarafından tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.







