Babası mirası vermeyince ATM'leri çekiçle parçaladı!

Bursa'da bir kadın, annesinden kalan mirası babası tarafından verilmeyince, banka ATM'lerini çekiçle parçaladı.

Dün akşam saatlerinde Osmangazi ilçesinde meydana olayda, edinilen bilgiye göre Nurcan Taş, annesinden kalan mirası babasının kendisine vermediğini anımsayarak sinir krizi geçirdi.

Altıparmak Caddesi üzerinde bulunan ATM'lerin yanına gelen kadın yanında getirdiği çekiçle ATM'lere saldırdı.

Cinnet getiren kadına iğne yapıldı

Öfkeden gözü bir şey görmeyen kadın çekiç ile ATM'lerin ekranlarına saldırarak tuzla buz etti. Öfkeli kadını gören kadını gören vatandaşlar polise haber verdi.



Polis ekipleri gelene kadar cinnet getiren kadına kimse müdahale edemedi. Olay yerine gelen polis ekipleri kadına müdahale etmekte zorlanınca olay yerine sağlık ekibi sevk edildi.



Sağlık ekipleri Nurcan Taş'a sakinleştirici iğne yaptı. İğneden sonra sakinleşen kadın kontrol altına alınarak ambulans ile Çekirge Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. (İHA)