Babası kalp krizi geçiren Murat Dalkılıç: İyi olacak, inanıyorum

Şarkıcı ve oyuncu Murat Dalkılıç'ın babası 64 yaşındaki Mehmet Sedat Dalkılıç, Kuşadası'nda kalp krizi geçirdi. Hastaneye kaldırılan Dalkılıç'ın sağlık durumunun kritik olduğu yoğun bakımda tedavisinin devam ettiği belirtildi. Murat Dalkılıç ise babasının durumunu öğrenmek için hastaneye gelerek doktorlardan bilgi aldı.

Kuşadası'nda yaşamını ünlü şarkıcı ve oyuncu Murat Dalkılıç'ın babası Mehmet Sedat Dalkılıç, geçirdiği kalp krizi sonucunda ambulans ile Söke Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Baba Dalkılıç, buradaki tedavisinin ardından Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edildi. Anjiyo uygulanan Dalkılıç'ın sağlık durumuyla ilgili hastanenin başhekiminden açıklama geldi. Doç. Dr. Gülnur Taşçı Bozbaş, "Şu anda koroner yoğun bakımda tedavisi devam ediyor. Hastamız hocalarımızın takibinde yoğun bakım şartları devam ediyor" dedi.

Babasının kalp krizi geçirdiği haberini alan ünlü sanatçı Murat Dalkılıç, sevgilisi Sitare Akbaş ve kardeşi Elif Dalkılıç ile birlikte Aydın'a geldi. Aydın İl Kültür ve Turizm Müdürü Doç. Dr. Umut Tuncer tarafından karşılanan Murat Dalkılıç, yoğun bakımda yatan babasının doktoru Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesi Kardiyoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ufuk Eryılmaz'dan bilgi aldı.

Murat Dalkılıç: İyi olacak, inanıyorum

Demirören Haber Ajansı (DHA) mikrofonuna babasının sağlık durumu ile ilgili bilgi veren Dalkılıç, "Babam Kuşadası'nda kalp krizi geçirdi ve hastaneye kaldırıldı. İyi olacak, inanıyorum. Doktorlardan aldığım bilgiler doğrultusunda babamın durumunun iyi olduğunu öğrendim. Sanırım yarın veya yarından sonra daha da normale dönecek diye umuyorum" dedi.

Başhekim Doç. Dr. Gülnur Taşçı Bozbaş: Koroner yoğun bakımda tedavisi devam ediyor

Mehmet Sedat Dalkılıç'ın durumu hakkında bilgi veren Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Gülnur Taşçı Bozbaş ise, "Hastamız kalp krizi geçirip Söke Devlet Hastanesine başvurmuşlar. Söke Devlet hastanesinden sevkli, olarak aldık hastamızı. Gelir gelmez anjiyosu yapıldı ve kalp krizi tanısı kesinleşti. Şu anda koroner yoğun bakımda tedavisi devam ediyor. Hastamız hocalarımızın takibinde yoğun bakım şartları devam ediyor" diye konuştu.