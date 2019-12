Babası için geleceğinden vazgeçti

T24 - Tuncay Özkan, 23 Eylül 2008 günü sabahı devam etmekte olan Ergenekon soruşturması çerçevesinde İstanbul Bebek'teki evinde gözaltına alındı ve daha sonra tutuklandı. Hâlen Silivri Cezaevinde bulunan Özkan, Ergenekon üyeliği suçlamasıyla yargılanmaktadır.





Yaklaşık iki yıldır tutuklu bulunan Tuncay Özkan'ı, kızı Nazlıcan Özkan her hafta ziyaret ediyor. Babasını görmek için okulunu aksatan ve sonunda okulu bırakmak zorunda kalan Nazlıcan, yaşadıklarını şu sözlerle dile getirdi:



"Her çarşamba görüşe gitmek zorunda mısın, dersler mi önemli görüş mü, bir seçim yapmalısın!" diye beni sonunda bir seçime zorladı. Gözümü kırpmadan babamı seçtim. Bir sene kayıpla okuldan naklimi aldım. Şimdi Pera Güzel Sanatlar Okulu'nda Resim Bölümü öğrencisiyim.



Kızının okuldan ayrıldığını öğrenen Tuncay Özkan: "Kızıma yaşatılan olay benim kalbimde kanayan bir yara, Nazlıcan'a okulu terk etmesi için zulüm yapıldı. Yapılanlar arasında iki Avustralyalı öğretmen; 'Sen gelme artık çünkü okulda kaldın' diyerek... Kızımın defter ve kitaplarını sınıfın çöp kutusuna attılar." dedi.





Nazlıcan babasına yaptığı ziyaretleri not almış





"720 günde 105 defa buraya geldim. Her şeyin hesabını tutuyorum. Babama hergün mektup yazıyorum, o da bana her gün cavap ayazıyor. Dile kolay 720 gün..."





Son olarak Tuncay Özkan şu sözleri söyledi: "Nazlıcanım'a bu yaşananları telafi ettirmek için canımı veririm. Bundan sonra yapacağım budur. O benim sadece kızımi canımi yavrum olmadı. Zaman onu can yoldaşım da zulm arkadaşı da yaptı. Üzgünüm onun için Çok üzgünüm. Elbet birgün kavuşacağız. Bu böyle yarım kalmayacak. Yapılanları ne unuturui ne affederim ne de mazur görmem mümkün değil."