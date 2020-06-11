Babası Haydar Baş'tan sonra parti lideri olan Hüseyin Baş, Deniz Gezmiş'le başlangıç yaptı

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Babası Haydar Baş'ın ölümünün ardından Bağımsız Türkiye Partisi'nin genel başkanı olan Hüseyin Baş, kendisini 68 öğrenci hareketinin liderlerinden Deniz Gezmiş gibi Türkiye'nin bağımsızlığına adadığını söyledi.

'Covid-19' teşhisiyle tedavisi gören Bağımsız Türkiye Partisi (BTP) Genel Başkanı Haydar Baş'ın ölümünün ardından yerine gelen oğlu Hüseyin Baş, partisinin İstanbul il başkanlığındaki basın toplantısında "24 yaşında kendimi Türkiye’nin bağımsızlığına adıyorum’ diyen Deniz Gezmiş gibi ben de kendimi 29 yaşında Türkiye Cumhuriyeti’nin bağımsızlığına adıyorum" diye konuştu.

Babası Haydar Baş’ı andığı basın toplantısında Hüseyin Baş, "Zor günler yaşadık, bizim için acı günlerdi ancak çalışmalarımıza Türkiye Cumhuriyeti’nin bağımsızlığı ve geleceği için devam etmekteyiz. 2002 ruhu ile 2020 yılında tüm çalışmalarımız tüm hızıyla, tüm teşkilatımızla aynen devam etmektedir” dedi.

29 yaşında olduğunu belirten Hüseyin Baş, “Biz genciz, dinamiğiz, çağdaşız, medeniyet sahibiyiz, tüm kültürümüze, tarihimize, değerlerimize bağlıyız, ciddi bir birikime sahibiz. Dünyanın en genç genel başkanlarından biri olarak ’Bu noktada gençlere şunu söylemek istiyorum: Senin bir hayalin var ve o hayali birlikte gerçekleştireceğiz” ifadesini kullandı.

"Hep 'tek' diyenler neden şimdi çoklu baro diyor"

Kendisi de bir avukat olan Hüseyin Baş son dönemde baro sistemi ile ilgili düşünülen değişikliklerle ilgili de partisinin görüşünü şöyle açıkladı: “Bugün tek bayrak, tek vatan, tek millet diyen bir anlayış ve bunun uğruna adeta demokratik krallığı dikta eden bir anlayış, size ne oluyor da bugün çoklu baro diyorsunuz. BTP olarak ‘tek baro’nun arkasında olduğumuzu hukukçu kimliğimle ifade etmek istiyorum.”

BTP Genel Başkanı Haydar Baş, 14 Nisan günü Covid 19 nedeniyle hayatını kaybetmiş, 4 Mayıs’ta online olarak düzenlenen MYK toplantısında yerine oğlu Hüseyin Baş seçilmişti.