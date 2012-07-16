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Yaşam

Babası, Gizem Karaca'nın attığı her adımı takip ediyor

Dizilerde başrol oynayan, geçen yılın Türkiye 2. Güzeli Gizem Karaca’nın attığı her adım babası tarafından takip ediliyor.

16 Temmuz 2012 07:19

Show TV’nin “Eve Düşen Yıldırım” dizisinde başrol oynayan, geçen yılın Türkiye 2. Güzeli Gizem Karaca’nın attığı her adım babası tarafından takip ediliyor.

Milliyet'in haberine göre, babası henüz 19 yaşında olan Karaca’nın aracına taktırdığı takip cihazıyla nereye gittiğinden sürekli haberdar oluyor. İşi dışında özel hayatında hiç ortalarda gözükmeyen Karaca, “Henüz 19 yaşındayım. Ne aileme, ne yapım şirketime, ne de kendime özel hayatım ile ilgili bir damga vurulsun istemiyorum. Sadece işimle ve başarılarımla gündemde olmak istiyorum ve bunun için çok çalışıyorum. Dizinin ardından hayatım inanılmaz değişti. Tanınan biri oldum. Artık her şeyime çok dikkat ediyorum. Zaten çok titiz bir ailem var. Attığım her adımı da çok iyi biliyorlar. Özellikle babam gittiğim her yeri bilir. Çünkü aracımda takip cihazı var. Beni oradan takip eder” dedi.


 

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