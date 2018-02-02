T24 LogoT24 Logo
Gündem

Babası gibi tren altında kalarak öldü

Mustafa SOLAK/SARAYÖNÜ (Konya), (DHA)- KONYA'nın Sarayönü ilçesinde hemzemin geçitte yük treninin çarptığı kamyonetin sürücüsü Battal Gül (31) öldü

02 Şubat 2018 19:13

Mustafa SOLAK/SARAYÖNÜ (Konya), (DHA)- KONYA\'nın Sarayönü ilçesinde hemzemin geçitte yük treninin çarptığı kamyonetin sürücüsü Battal Gül (31) öldü. Gül\'ün, babası Yusuf Gül\'ün de 6 yıl önce trenin altında kalıp yaşamını yitirdiği belirtildi.
Kaza, bugün saat 13.30 sıralarında İstasyon Caddesi Ercekaya mevkiinde uyarı levhalarının bulunduğu hemzemin geçitte meydana geldi. Makinistliğini Selim Cülüş\'ün (31) yaptığı 73804 sefer sayılı Afyonkarahisar- Konya seferini yapan yük treni, Battal Gül yönetimindeki 42 Z 5352 plakalı Sarayönü Süt Üreticileri Birliği\'ne ait kamyonete çarptı. Kazada, devrilen kamyonetin sürücüsü Gül, olay yerinde yaşamını yitirdi.
Geçen yıl temmuz ayında evlenen Gül\'ün babası Yusuf Gül\'ün de 2012 yılında, bugün meydana gelen kaza yerinin yaklaşık 1 kilometre ilerisinde, trenin altında kalıp, yaşamını yitirdiği belirtildi.

FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Mustafa SOLAKSARAYÖNÜ Konya DHA KONYA SarayönüGülYusuf GülKazaCaddesi ErcekayaMakinistliğini Selim CülüşAfyonkarahisar KonyaSarayönü SütBirliğiKazadaGeçenFOTOĞRAFLI

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Silah ve zor kullanma' yetkisi gündemde: Kimlik kontrolü sonrası sosyal...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Acun Ilıcalı'dan Süleyman Soylu tepkisi: Şaşkınlıkla karşılıyorum...

Ahmet Hakan: "Allah belanı versin zerdeçal" diyorum, başka da bir...

Merkez Bankası 2020 yılı sonu enflasyon tahminini açıkladı...

Dünya Sağlık Örgütü Koronavirüs nedeniyle 'küresel acil durum' ilan etti...

Acun Ilıcalı, "Deprem için toplanan paranın tamamı AFAD'ın hesabına yattı"...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24