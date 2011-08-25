Babası evlilik programında

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Ali Karaca, yurt dışında bir evlilik yaptığını ancak boşandığını, bu işlemin Türkiye’deki kayıtlara geçmediği için evli göründüğünü söyledi. Bu nedenle programda yorumcu olarak yer aldığını ifade eden Ali Karaca, işlemlerin tamamlanmasının ardından eş adayı olabileceğini kaydetti.Kızından 6 yaşında ayrıldığını ve ilk eşinden olan çocuklarıyla görüşmediği anlatan Ali Karaca, programa katılımıyla ilgili de şunları söyledi: “60 yaşındayım, kimse bir şey söyleyemez.”