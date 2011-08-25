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Babası evlilik programında

Işın Karaca'nın babası Ali Karaca, FOX Tv’de yayınlanan evlilik programına katıldı.

25 Ağustos 2011 03:00



T24 - Işın Karaca'nın babası Ali Karaca, FOX Tv’de Songül Karlı ve Uğur Arslan'ın sunduğu "Su gibi" programına katıldı.




Ali Karaca, yurt dışında bir evlilik yaptığını ancak boşandığını, bu işlemin Türkiye’deki kayıtlara geçmediği için evli göründüğünü söyledi. Bu nedenle programda yorumcu olarak yer aldığını ifade eden Ali Karaca,  işlemlerin tamamlanmasının ardından eş adayı olabileceğini kaydetti.  


Kızından 6 yaşında ayrıldığını ve  ilk eşinden olan çocuklarıyla görüşmediği anlatan Ali Karaca, programa katılımıyla ilgili de şunları söyledi: “60 yaşındayım, kimse bir şey söyleyemez.”

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