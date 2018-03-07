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Yaşam

Babası düşerek hayatını kaybetmişti; kızı da aynı yerden düşüp yaralandı

16 yaşındaki kızı Songül Dağ, babasının öldüğü yeri görmek isterken Urfa Kalesi'nden düşerek yaralandı

07 Mart 2018 03:50

Urfa Kalesi'nde 1 Ocak'ta fotoğraf çektirirken düşerek yaşamını yitiren Halil Dağ'ın kızı Songül Dağ da bugün aynı yerden düşerek yaralandı.

Şanlıurfa'da yeni yılın ilk günü olan doğum gününde, tarihi Urfa Kalesi'nde fotoğraf çektirirken 40 metreden kayalıklara düşüp yaşamını yitiren Halil Dağ'ın (39) 16 yaşındaki kızı Songül Dağ da aynı yerde ayağının takılması sonucu 10 metre yükseklikten düştü.

​Doğum günü olan 1 Ocak'ta Balıklıgöl'ü ziyaret eden Halil Dağ, ardından arkadaşıyla birlikte tarihi Urfa Kalesi'ne çıkmıştı. Dağ, sosyal medyada popüler olan zıplayarak atlama pozu için bir kayanın üzerine çıktı. Kayanın üzerinden zıplayan Dağ, 2 metrekarelik alana düştükten sonra dengesini yitirerek, yaklaşık 40 metreden kayalıklara yuvarlanarak yaşamını yitirdi. Dağ'ın düşme anı arkadaşı tarafından cep telefonuyla görüntülenmişti.

Babasının ölümünü kabullenmeyen kızı Songül Dağ da bugün tarihi Urfa Kalesi'ne çıkarak olayın meydana geldiği yerde gezdi. Bir süre sonra kaleden inmeye çalışan Songül Dağ, ayağının kayalıklara takılmasıyla yaklaşık 10 metreden düştü. Songül Dağ'ın düştüğünü gören özel güvenlik görevlileri, olay yerine polis ve sağlık ekiplerini çağırdı. Balıklıgöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Songül Dağ'ın hayati tehlikesinin olmadığı açıklandı.

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