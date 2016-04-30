Babasının cenazesini çuvalla taşıdığı küçük Muharrem'in ölümüne ilişkin iki yıldır iddianame bile hazırlanmadı!

Van Gürpınar Yalınca Köyü'nde, hayatını kaybeden 3 yaşındaki oğlu Muharrem'in cenazesini çuvala koyup karla kaplı yolda 16 kilometre sırtında taşıyan Abdulvahap Taş aradan geçen iki yıla rağmen şikâyetiyle ilgili iddianame bile hazırlanmamasına isyan etti.

İki yıldır işsiz

Habertürk'ten Öznur Karslı'nın haberine göre, o gece köy yolunu açtırmak için kimi aradıysa cevap alamayan ve oğlu Muharrem'i kollarında kaybeden acılı baba, olayın ardından mezradaki iki göz odalı evini ailesiyle birlikte terk etti. Kent merkezine göçen Taş iki yıldır işsiz.

Soruşturmada ilerleme kaydedilmedi

Taş Ailesi, oğulları Muharrem'in ölümünde ihmali ve sorumluluğu olduğunu iddia ettiği 112 Acil sağlık Hizmetleri, İl Özel İdaresi, Karayolları 11'inci Bölge Müdürlüğü ve Jandarma yetkilileri hakkında şikâyetçi oldu ancak soruşturmayla ilgili hiçbir ilerleme kaydedilemedi. Aile, 2 yıldır bekledikleri adaleti Anayasa Mahkemesi'nde aramaya hazırlanıyor.

"Bizi unuttular"

Baba Taş, "Oğlumu kaybedeli 2 yıldan fazla oldu. İhmali olanlar cezalandırılmadı. Devlet duyarsız kaldı, bizi unuttular. Şimdi 10 kişi bir evde yaşıyoruz" dedi.

Aileye hukuki destek veren Van Baro Başkanı Av. Murat Timur şunları söyledi:

"Başsavcılık soruşturmayı sürüncemede bıraktı. Tanıklar dinlendi, deliller toplandı. Savcı birkaç hafta içinde düzenleyeceğini söylese de hâlâ iddianame yok. Valilik kurumlar için soruşturma izni vermemişti. İtirazımız üzerine soruşturma açıldı. Ancak soruşturma ağırdan alınıyor."