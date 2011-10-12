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Yaşam

Babası Amy Winehouse için kitap yazıyor LONDRA (A.A)

12 Ekim 2011 20:50

-Babası Amy Winehouse için kitap yazıyor LONDRA (A.A) - 12.10.2011 - İngiltere'nin başkenti Londra'da temmuz ayında hayatını kaybeden İngiliz şarkıcı Amy Winehouse'un babası Mitch Winehouse kızı anısına kitap yazıyor. Baba Winehouse'un "Kızım (My Daughter)" isimli kitabından elde edilecek gelir, şarkıcı adına kurulan madde bağımlılığıyla mücadele vakfına bağışlanacak. Mitch Winehouse "Bu kitabı yazarak, Amy'nin gerçek hikayesini anlatmam gerektiğini hissettim. Aynı zamanda bu kitapla kişisel iyileşmemi sağlamak istedim" dedi. Kitabın HarperCollins yayınevinden, gelecek yıl yaz aylarında piyasaya çıkması bekleniyor. Baba Winehouse, geçen ay kızının doğumgününde "Amy Winehouse Vakfını" kurduğunu açıklamıştı. Amy Winehouse 23 Temmuz'da 27 yaşında, Londra'nın kuzeyinde Camden semtindeki evinde ölü bulunmuştu. Şarkıcının ölümünden bu yana üç aya yakın zaman geçse de ölüm nedeni henüz kesinleşmedi. Ağustos ayında açıklanan toksikoloji raporunda, Amy Winehouse'un vücudunda uyuşturucu maddeye rastlanmadığı, alkol bulunduğu, ancak alkolün ölümüne neden olup olmadığının henüz belirlenmediği kaydedilmişti. İngiliz şarkıcının ölümüyle ilgili soruşturma bu ay başlayacak.

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