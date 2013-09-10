T24 LogoT24 Logo
Magazin

Babası Adele'e seslendi: Torunumu görmek istiyorum

'Gördüğüm ilk yerde yüzüne tüküreceğim' diyen Adele, oğlunu da babasına göstermiyor

10 Eylül 2013 10:52

Dünyaca ünlü İngiliz sanatçı Adele'in henüz iki yaşındayken kendisini ve annesini terk eden babası Chris Evans kızına seslendi. Evans, "Torunumu görmeden ölmekten korkuyorum" dedi.
 
Ünlü şarkıcı Adele kendisini 2 yaşında terk eden babasını affetmemekte kararlı. Gemişte yaptığı hatalardan dolayı pişmanlığını daha önce de dile getiren Mark Evans kanserle pençeleşiyor.

Geçtiğimiz yıllarda verdiği bir röportajda babası için "Gördüğüm ilk yerde yüzüne tüküreceğim" diyen Adele, oğlunu da babasına göstermiyor.

Bağırsak kanseri olan Mark Evans İngiliz The Sun gazetesi aracılığıyla kızına seslendi.

Ölmeden önce torununu görmek istediğini söyleyen Mark Evans (51) "Hastalığım ilerledi, torunumu hiç göremeden ölmekten korkuyorum. Ayrıca kızımla da barışmadan ölmek istemiyorum" dedi.

ETİKETLER

adelechris evanstorunçocuk

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Beylikdüzü'nde kuaför salonuna silahlı saldırı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Trump: Bize saldırı olursa İran'da 52 hedef belirledik, çok sert...

MEB, Hizbullah’a yakın vakfın okullarda sınav düzenlemesine izin verdi; çok...

“Yemekhane kartımda para kalmamış sadece bir liram var” paylaşımı yapan...

Eski AKP Milletvekili Yeneroğlu’ndan AKP’ye: Hocanıza da mı tahammülünüz yok,...

Erdoğan: Libya'ya peyderpey asker gönderiyoruz; gerekirse Kanal İstanbul'dan da savaş...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24