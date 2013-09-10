Babası Adele'e seslendi: Torunumu görmek istiyorum

Dünyaca ünlü İngiliz sanatçı Adele'in henüz iki yaşındayken kendisini ve annesini terk eden babası Chris Evans kızına seslendi. Evans, "Torunumu görmeden ölmekten korkuyorum" dedi.



Ünlü şarkıcı Adele kendisini 2 yaşında terk eden babasını affetmemekte kararlı. Gemişte yaptığı hatalardan dolayı pişmanlığını daha önce de dile getiren Mark Evans kanserle pençeleşiyor.

Geçtiğimiz yıllarda verdiği bir röportajda babası için "Gördüğüm ilk yerde yüzüne tüküreceğim" diyen Adele, oğlunu da babasına göstermiyor.

Bağırsak kanseri olan Mark Evans İngiliz The Sun gazetesi aracılığıyla kızına seslendi.

Ölmeden önce torununu görmek istediğini söyleyen Mark Evans (51) "Hastalığım ilerledi, torunumu hiç göremeden ölmekten korkuyorum. Ayrıca kızımla da barışmadan ölmek istemiyorum" dedi.