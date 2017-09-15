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Spor

Babası 66, kendisi 12 yaşında: Dortmund'lu Moukoko için yaş testi istendi

Youssoufa Moukoko, aynı zamanda Almanya U16 takımının da formasını giyiyor

15 Eylül 2017 16:30

Almanya Bundesliga ekiplerinden Borussia Dortmund'un 17 Yaş Altı takımında oynayan Youssoufa Moukoko için kulübü ve Almanya Futbol Federasyonu yaş testi istedi.

Socrates derginin Almanya çalışanı Fatih Demireli'nin Twitter hesabından verdiği bilgiye göre yaşından 'olgun' gösteren Kamerun asıllı Alman futbolcu, aynı zamanda Almanya 16 Yaş Altı Milli Takımı'nın formasını da giyiyor.

Babası 66, sevgilisi ise 18 yaşında olan 12 yaşındaki futbolcunun yaşıyla ilgili çıkan tartışmalar sonrası kulübü Borussia Dortmund ve milli takımdan sorumlu olan federasyon, Moukoko'dan yaş testi istedi.

5 maçta 13 gol

Borussia Dortmund'un U17 takımıyla Bundesliga Alt Yaş Ligi'nde 5 maça çıkan 12 yaşındaki Moukoko, 13 gol attı.

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