'Baba'nın yerini Erbakanlar dolduruyor

AKP tabanını tarafına çekmek için il il dolaşan Erbakan'ın çocukları 'Gömlek gitti, tılsım bozuldu' mesajı veriyor.



Yaşı ve rahatsızlığı nedeniyle artık pek siyasi çalışmalara katılmayan eski Başbakan ve Milli Görüş'ün doğal lideri Necmettin Erbakan, en son Saadet Partisi Gençlik Kolları’nın geçen hafta Abdi İpekçi Spor Salonu’nda düzenlediği "Fark Var" gecesine katıldı.



Necmettin Erbakan'dan artık eskisi gibi 'sert' eleştiriler pek duyulmuyor. Bu arada, cezaevine girmekten eski öğrencileri Başbakan Erdoğan ve Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün kurtardığını da unutmamak gerekiyor. Ama Erbakan sık sık Milli Görüş'e dönün çağrısında bulunuyor. Nitekim 'Fark var' gecesinde yaptığı konuşmada şunları söylemişti: "Milli Görüş, saadetin tek çaresi, yeryüzünde hakkın hakim olması için çalışan zihniyettir. Halkımız ’AKP’liler Erbakan’ın öğrencileri’ diyor. Bu yüzden oy veriyorlar. Ayrıca bazıları ’Erbakan bir AKP, bir de Saadet Partisi ile çalışıyor diyorlar. Ben buradayım. Saadet Partisi’nin kalbinin içindeyim."



Yerini çocukları dolduruyor



Baba Erbakan'ın yerini, yine 'Erbakan' soyadı ile çocukları doldurmaya çalışıyor.



Örneğin kızı Elif Erbakan Altınöz, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın Davos çıkışının tam bir danışıklı dövüş olduğunu öne sürerken, Milli Görüş gömleğini çıkarıp AKP’den seçilen belediyelerin de borç batağına battığını söyledi. Altınöz, “Demek ki hikmet şahıslarda değil, Milli Görüş anlayışı ile hareket etmekte. Gömlek gittiği anda herşey bozuldu, tılsım bozuldu” dedi.



SP Genel İdare Kurulu üyesi Elif Erbakan Altınöz, partisinin Zonguldak Kadın Kolları Başkanlığı tarafından Camlı Köşk Restoran’da düzenlenen, ‘Neden Milli Görüş’ konulu panele katıldı. SP Zonguldak İl Başkanı Necdet Sarı, belediye başkan adayı Necmettin Aydın ve partililerin de katıldığı panele kadınlar büyük ilgi gösterdi. Panelde konuşan Elif Erbakan Altınöz, AKP hükümetini eleştirdi. Irak ve Gazze’nin vurulmasında AKP hükümetinin çok büyük etkisinin olduğunu öne süren Elif Erbakan Altınöz, Irak’ı vuran ABD uçaklarının Türkiye’de yakıt ikmali, askerlerinin yiyecek ikmali yaptığını söyledi. Gazze’de de aynı şeyin olduğunu ileri süren Elif Erbakan Altınöz, şöyle dedi:



“Başbakan, Davos’ta bir çıkış yaptı. Ama devamının gelmesini bekliyorduk. Başbakan’ın yaptığı çıkışın akabinde 3 AKPli bakan çıkıp, ‘İsrail’le stratejik ilişkilerimiz aynı şekilde yürüyecektir, kimse meraklanmasın’ diye açıklama yaptı. Yani tam bir danışıklı dövüş. Sanki seçim üzeri millet Gazze’ye hassasiyet gösteriyor. AKP de hiç bir şey yapmıyor gibi gözükmesin diye orada bir çıkış yapıldı ve malesef bazı medya kuruluşlarının abartmasıyla Başbakan miletin gözünde kahraman haline getirildi. Dönüp de neticeye baktığımız zaman oradaki zulmün durması için hiç bir somut adım atılmadı. Türkiye, dünya üzerinde çok önemli bir konumdadır. Efendim, ‘Büyükelçimizi çeksek ne olacak?’, ‘Konya’daki uçuşları durdursak, ne olacak?’ demeyelim. İsrail, dünya üzerinde yaptığı bütün askeri hareketlerde Türkiye’nin desteğine muhtaçtır. Türkiye, ‘dur bakalım, kendine gel’ dese, Allah’ın izniyle hiç birini yapamayacaktır.”



'Türkiye’nin yüzde 90’ı yoksul'



Türkiye’nin bugün, artan işsizlik, açlık, sefalet, ahlak bozukluğu ve maneviyatsızlıkla karşı karşıya olduğunu vurgulayan Elif Erbakan Altınöz, şöyle devam etti:



“Karşılaştığımız her insanın işsizlikten muzdarip bir yakını var. Zaten çalışana, karnını doyuramayacağı kadar bir ücret veriliyor. Buna rağmen çalışanlar, ‘hiç değilse işimiz var’ diyorlar. Çok ailelerle karşılaşıyoruz ki, çocukları işsiz olduğunu anlamasın diye, baba her sabah 08.00’de evden çıkıyor ve akşam 18.00’e kadar sokaklarda boş dolaşıp dönüyor. Malesef insanlarımız bu durumda. Bugün yoksulluk sınırı 2 bin liranın üzerinde. Türkiye’de çok üst düzey olmamak şartıyla hiç kimse 2 bin TL almıyor. Bunun altında maaş alan herkes yoksul demektir. Bu gözle bakarsak demek ki Türkiye’nin yüzde 90’nı yoksul.”



Milli Görüş olarak, belediyeleri, çöp toplayan, sokak süpüren kuruluşlar olarak görmediklerini, belediyelerin en başta bir anlayış ve bir ideale sahip olması gerektiğini belirten Altınöz, şöyle dedi:



“Biz, Milli Görüş olarak 1994’de aldığımız belediyelerde bu anlayışı ortaya koyduk. Şimdi aynı şahıslar milli görüş gömleğini çıkartarak tekrar belediye başkanı oldular. Şahıs aynı. Ama 3-5 sene önce yaptığı büyük hizmetler bir anda kayboldu ve milli görüş gömleğini çıkaran belediyeler borç batağına battılar. Demek ki hikmet şahıslarda değil, Milli Görüş anlayışı ile hareket etmekte. Gömlek gittiği anda herşey bozuldu, tılsım bozuldu. İşte şimdi belediye seçimleri yaşayacağız. 2004 belediye seçimlerinden sonra Başbakan çıktı, ‘2004 yerel seçimlerinin ardından hükümetimiz bir kez daha güven oyu almıştır’ dedi. O zaman görüyoruz ki sadece şahısları seçmiyoruz, görüşlerini, ideallerini ve partilerini de seçiyoruz. Zonguldak bu güne kadar Milli Görüş belediyeciliği ile tanışmadı. Ama 29 Mart akşamı Zonguldak’ta da bir Milli Görüş belediyesi olacağını düşünüyoruz.”



Oğul Erbakan da eleştiriyor



SP Genel İdare Kurulu Üyesi Fatih Erbakan ise partisinin Zonguldak’taki belediye başkan adaylarının tanıtım toplantısında şöyle konuşmuştu:



“Partinin amblemine, rengine, albenisine, genel başkanının külhanbeyliğine, afrasına, tafrasına bakarak seçilmeyeceğini anlatmamız lazım.”







