Babanın 'mavi kapak' vasiyeti

Zonguldak'ın Kilimli İlçesi Göbü Köyü'nde engelliler için kapak toplayan Ahmet Güçlücan, ölmesi durumunda kapakları ilgili kuruma teslim etmesi için oğluna vasiyet etti. Geçen yıl 2 Eylül'de 83 yaşında ölen Ahmet Güçlücan'ın vasiyetini yerine getiren oğlu Musa Güçlücan, yaklaşık 10 bin kapağı teslim ederken gözyaşlarını tutamadı.

Abdullah Karabacak’ın Cihan’da yer alan haberine göre, Zonguldak'ta 83 yaşında vefat eden babasının topladığı 10 binin üzerindeki mavi kapağı vasiyeti üzerine Kızılay görevlilerine teslim eden Göbü Köyü Muhtarı Musa Güçlücan(58), gözyaşlarına boğuldu.

Babası Ahmet Güçlücan'ın insanlara faydalı olmak için ilerlemiş yaşına rağmen yol kenarlarında kapak topladığını anlatan Kilimli ilçesi Muslu beldesine bağlı Göbü Köyü Muhtarı Musa Güçlücan (58), "Babam engelli vatandaşlar yararlansın diye 1,5 yıl boyunca kapak topladı. Daha önce Almanya'dan da 3 tekerlekli sandalye getirmişti. Bu kapakları verip ihtiyaç sahibi engelli için tekerlekli sandalye alacaktı. Kapakları biriktirdi. Ama teslim etmeye ömrü yetmedi. Bir televizyon programında Mavi kapak kampanyası için topluyordu. 10 bin kapağı topladığını söylemişti. Kalp rahatsızlığından geçen eylül ayında vefat etti. Ondan 3 ay önce de kardeşimi kaybetmiştim. Onun yaptıklarını görünce kendimi tutamıyorum." diye gözyaşı döktü.

'Kapak topladığı için kızardım'

Babasının vasiyetini yerine getirdiği için mutlu olduğunu belirten Güçlücan, şunları söyledi: "Babam geçen eylül ayında vefat etti. Ölmeden önce mavi kapakları toplayıp bir televizyon programına götürecekti. Oradan bir tekerlekli sandalye alıp engelli bir vatandaşa teslim etmek istiyordu. Fakat buna ömrü yetmedi. Bu kapaklar yerine ulaşıp da eğer engelli bir vatandaşa faydalı olabilecek şekilde bir araba alınırsa ben babamın çektiği emek ve zahmetin karşılığını yerine getirmiş olacağım. Bununla da gurur duymuş olacağız. Babam kampanya için 1,5 senedir devamlı kapak topladı, o programa da gidemedi. Ben aradım, vefat ettikten sonra bizi bu işi bıraktık belediyelere teslim edin diye cevap aldım. Çatalağzı Kızılay Şube Başkanı Nevzat Ay'ı aradım. O da sağ olsun görevlileri göndermiş."

Almanya'da işçilik yapmasının yanı sıra maden ocaklarından emekli babasının insanlara faydalı olma konusunda çok hassas olduğunu ifade eden Güçlücan, onun azmini anlatırken gözyaşlarını tutamadı. Muhtar Güçlücan, şunları söyledi: "Babamın kapak toplamasındaki amaç engelli bir vatandaşa araba almaktı. Kendisi bu konuda çok hassastı. Daha önce böyle 3 kişiye araba getirdi. Babamın vasiyetini yerine getirdim. Ben hiç kapak toplamadım. Ben, bu yaşta sokaklarda kapak topluyorsun diye kızardım. Aklımdan çıkmadı. Kendisi sayardı, 10 bin kapak oldu derdi. Şişelere doldururdu, camların önüne koyardı. Şu anda memnunum. Onun dediği oldu. İnşallah ileride bir engelli vatandaşımız faydalanır."

Mavi kapaklarla dolu çuvalları araçlarına yükleyen Türk Kızılay Derneği Çatalağzı Şube yöneticilerinden Ramazan Yüzlü ve Mahir Akman, muhtara teşekkür etti. Kızılay görevlileri, kapakları Engeliler Derneği'ne teslim ederek, temin edilecek tekerlekli sandalyenin ihtiyaç sahibine bağışlanacağını kaydetti.