Baba'nın karargâhı artık yok

Demirel, yıllardır kullandığı 'siyasi literatüre geçen' ofisini kapattı. Kuleli Sokak 15 numaradaki ünlü büro, tarihi istişarelere tanıklık etmişti. Demirel, 8 yıldır her sabah ofisine gidiyor, ayda ortalama 1200 kişi kabul ediyordu



Akşam gazetesinin haberine göre siyasete 1962 yılında Adalet Partisi'nden giren ve Cumhurbaşkanı seçildiği 1993 yılına kadar aktif siyasi yaşama damgasını vuran 'Çoban Sülü', 'Barajlar Kralı', 'Baba' lakaplı Süleyman Demirel, 2000 yılının Mayıs ayında Çankaya Köşkü'nden ayrıldıktan sonra açtığı Kuleli Sokak'taki ünlü çalışma ofisinin kapısına kilit vurdu.



Kayınbiraderi Ali Şener'e ait, Gaziosmanpaşa Kuleli Sokak 15 numaradaki müstakil binayı 2000 yılının Eylül ayından bu yana kullanan ve tarihi birçok görüşmeyi burada gerçekleştiren 9. Cumhurbaşkanı Demirel, 1 Ocak 2009 itibariyle çalışma ofisini kapattı. Ofiste çalışan çoğu Cumhurbaşkanlığı'nda kadrolu 12 personel, yeni yılla birlikte Çankaya Köşkü'ne geri döndü.

Cumhurbaşkanlığı görev süresinin sona ermesinin ardından evine çekilmek yerine, Kuleli'deki Ofisi açarak çalışmalarına devam eden Demirel, 'danışılan isim' olarak gündemde kalmayı başardı. Türkiye ve dünya siyasetine ilişkin açıklamalarıyla medyada sık sık yer alan Demirel, Kuleli ofisinde önemli görüşmeler de gerçekleştirdi.



Erdoğan’dan 3 kasım ziyareti



AKP Genel Başkanı Tayyip Erdoğan, AKP'nin tek başına iktidar olduğu ancak kendisinin seçime katılamadığı 3 Kasım 2002 genel seçimlerinden tam 14 gün sonra, Demirel'i Kuleli Sokak'taki ofisinde ziyaret edip, Türkiye'nin en usta siyasetçisinin görüş ve tavsiyelerini aldı. 45 dakika süren ziyaret çıkışı gazetecilerin sorularını yanıtlayan Erdoğan, 'Sayın Demirel'in engin siyasi tecrübelerinden istifade ediyoruz' açıklamasını yaptı.



İlk yıllarda her sabah mesaiye gider gibi saat 09.00'da Kuleli sokak 15 numaradaki ofisine giden Demirel'i Kuleli Karargahı'nda ziyaret eden isimler arasında ABD'nin eski Ankara Büyükelçisi Ross Wilson, eski DYP genel başkanları Tansu Çiller ve Mehmet Ağar, 2007 yılının Ocak ayında vefat eden Yeni Türkiye Partisi (YTP) Genel Başkanı İsmail Cem ile çok sayıda yabancı siyasetçi de bulunuyor.



‘Bir adam bitti diye sokağa bırakılamaz’



Demirel, binanın açılışında yaptığı açıklamada şunları söylemişti: 'Ben büro bazında çalışacağım. 'Ne çalışacaksın, ne yapacak bu büro?' diye sorarsan, herhalde Türkiye kendisine en iyi şekilde hizmet etmiş bir adamı görev bitti diye sokağa bırakmaz. Yani onun fikirlerinden, düşüncelerinden direkt ve indirekt istifade etmeye devam eder. Bu istifade şekli her zaman için mutlaka devlete müşavirlik yapmakla olmaz. Yani çeşitli sorunlar hakkındaki düşüncelerini söylemiş olması dahi kamuoyunun, rejimin kalbi olduğu demokratik sistemde, aydınlatmaya ve doğruyu bulmaya yardımcı olur. Bu çok önemli bir katkıdır. Yani kamuoyunun oluşmasına bir katkıdır bu. Ben böyle bir katkı ile kendimi görevli sayıyorum. Kamuoyunun oluşmasına katkı.'



‘Ben icat etmedim’



'Dört duvarın arasında oturup, hiçbir şeyle ilgilenmemek yerine, ülkenin iyiliğine olacak birtakım meselelerde düşüncelerimi meşru istikametlerde, meşru yollarda, meşru zeminlerde ortaya koymaya çalışıyorum. Ne yapacaksın bu büroyu? Bunun lüzumuna devlet daha önce kani olmuş ki, ayrılan cumhurbaşkanına memur vermeyi taahhüt etmiş. Yani bunu ben icat etmedim.'



Kuleli’de kimlerle görüştü



8 Mayıs 2008: Eski ABD Büyükelçisi Ross Wilson

16 Haziran 2005: Eski DYP Genel Başkanı Mehmet Ağar

17 Kasım 2002: AKP Genel Başkanı Tayyip Erdoğan

7 Ağustos 2002: YTP Genel Başkanı İsmail Cem

3 Mayıs 2002: Azerbaycan İçişleri Bakanı Ramil Usubov

7 Eylül 2002: Eski DYP Genel Başkanı Tansu Çiller



Doğalgaz faturası yüklü geldi!



Demirel’in kapısına kilit vurduğu Kuleli Sokak'taki villa tipi müstakil ofisin aylık giderlerinin de bir hayli yüksek olduğu ortaya çıktı. Konutun elektrik, doğalgaz, telefon ve su faturası gibi sabit toplam giderlerinin aylık ortalama 10 bin lira civarında olduğu öğrenildi. Kuleli konutundaki eşyaların önümüzdeki günlerde boşaltılacağı belirtildi.



Konutta görev yapan Demirel'in Özel Kalem Müdürü Emel Yatmaz'ın yanı sıra, yıllarca Demirel'in yanında yer alan en önemli kurmayları arasında bulunan eski bakanlardan Ekrem Ceyhun da ofise gelmeyi bıraktı. Ceyhun, düzenli olarak bu konuta gelip, hem personeli yalnız bırakmıyor hem de çalışmalarını burada yürütüyordu. Ofiste görevli 12 personel özel işlerine, Çankaya Köşkü'nün kadrosunda bulunan 9 personel de Köşk'e döndü. Konutta sadece kapıcı Murat Karakaya kaldı.



Son üç yıldır konuta eskisi kadar uğrayamayan 84 yaşındaki Demirel'in, ilerleyen yaşı, eşinin ve kendisinin sağlık sorunları ile konutun masraflarını dikkate alarak ofisi kapatma kararı verdiği belirtiliyor.