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Yaşam

'Baba'nın doğduğu kasabaya kayyım atandı

İtalyan Meclisi mafya sızdığı gerekçesiyle Corleone Belediyesi'ne kayyım atadı

13 Ağustos 2016 11:03

Sinema tarihinin kült yapımlarından The Godfather (Baba) filminin bazı sahnelerinin çekildiği yer olan İtalya'daki Corleone kasabasındaki belediye meclisi mafya sızdığı gerekçesiyle İtalyan hükümetince feshedildi. Belediye meclisi dahil 4 yerleşim birimine kayyım atandı.

 

Vito'nun doğum yeri

 

Bakanlar Kurulu’nun aldığı kararla, mafya yani “Costa Nostra”nın hâkim olduğu Sicilya’daki Corleone ile birlikte, bir başka mafya şebekesi “Ndrangheta”nın merkezi Calabria bölgesinde yer alan Tropea ve Bovalino kasabaları ve Camorra’nın etkili olduğu Campagna bölgesindeki Arzano kasabalarının yerel yönetimleri dağıtıldı.

Bu kasabaların belediyelerini, yeni yerel seçimler yapılana dek İçişleri Bakanlığıtarafından geçici olarak bir kayyumun yönetmesi bekleniyor.

ABD’li ünlü romancı Mario Puzo’nun aynı isimli romanından yine Amerikalı olan yönetmen Francis Ford Coppola tarafından beyaz perdeye aktarılan “Baba” filminde, Corleone kasabasında dünyaya gelen ve efsanevi aktör Marlon Brando ve ardından da ‘oğlu’ rolünde Al Pacino’nun ABD’de kurduğu mafya imparatorluğunun hikâyesi anlatılıyordu.

 

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