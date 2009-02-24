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'Babamın borcu için hapis bile yatarım'

Gazanfer Özcan’ın kızı Fulya Ündüz babasının vergi borcu için redd-i miras hakkını kullanacakları iddialarını yalanladı.

24 Şubat 2009 02:00

Gazanfer Özcan’ın kızı Fulya Ündüz babasının 300 bin TL’lik vergi borcu için redd-i miras hakkını kullanacakları iddialarını yalanladı.

“Babamın borcu uğruna hapse bile girerim ama bu hakkı kullanmam. Biz acınacak durumda değiliz. Benim babam dimdik onuruyla öldü. Biz devletten ya da dostlarımızdan kimseden yardım filan istemiyoruz. Babamın borcunu ödeyeceğiz. Belki bu ay ödemesini kaçırdık ama halledeceğiz. Malım, mülküm de yok ama ödemeye çalışacağız. En büyük duam babamdan sonrakilere inşallah 70 yaş üstü oyuncu abi ve ablalarıma bir af çıkar. Aylar önce vergi borcu için af çıkacağını duyduk, sevinç çığlıkları attık ama sonradan öğrendik ki, borç affedilmiyormuş, 18 takside bölünüyormuş. Sevincimiz kursağımızda kaldı.”

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