Babamı bekliyorum, yaza kadar gelir mi?

T24 - Ergenekon soruşturması süreci ve Balyoz darbe planı haberleriyle ilgili olarak tutuklanan emekli ve muvazzaf askerlerin aileleri “babamibekliyorum.com” adlı siteden yayın yapıyor.

www.babamibekliyorum.com adresindeki site üzerinden yapılan yayında logonun hemen altında “Türkiye ile hep birlikte” yazısı bulunuyor. Logosunda bayrak ve Atatürk'ün bir fotoğrafının da bulunduğu sitede, tutuklu askerler ile aileleri arasındaki yazışmalara, çocuklarının tutuklu babalarına gönderdikleri mektuplara ve resimlere yer veriliyor.

Tutuklu muvazzaf ve emekli askerlerin çocuklarının yaptıkları resimlerin de bir galeride toplandığı sitenin sayfalarının altında “babamibekliyorum.com Türk Silahlı Kuvvetleri personelinin uğradığı haksız suçlamalar sonucu tutuklu bulunan şerefli Türk subaylarına destek amaçlı yapılmış bir web sitesidir” notu bulunuyor.

Yayımlanan mektuplardan, tutuklu olarak yargılanan Deniz Kurmay Kıdemli Albay Mücahit Erakyol'un kızı Şebnem Erakyol'un hazırladığı anlaşılan sitede, “Yolunu Gözlediklerimiz” başlığı altında tutuklu bulunan emekli ve muvazzaf askerlerin özgeçmişlerine yer veriliyor.

Albay Erakyol ve kızının mektupları

Tutuklu Deniz Kurmay Kıdemli Albay Erakyol'un küçük kızı Eylül'ün, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda babasına yazdığı mektup şöyle:

Canım babacığım,

Bugün 23 Nisan. Çok güzel bir gün. Sabah erkenden kalktık. Yeni elbisemi giydim. Annemle birlikte okula gittik.

Okul çok kalabalıktı. Bütün çocuklar güzel giysiler giymişti. Şiirler okundu. Sıra danslara geldi. Önce biz elimizde teflerle dansımızı yaptık. Bizi çok beğendiler. Bol bol alkışladılar. Sonra da diğer çocuklar dans etti. Hava çok sıcaktı. Beni bir tek annem izledi. Ne sen, ne de ablam, ikiniz de yoktunuz. Beni görmenizi çok isterdim.

Sonra eve geldik. Canımız çok sıkıldı. Annem beni çocuk şenliğine götürdü. Onları da izledik.

Biz dört kişilik bir aileyiz. Ne zaman geleceksin? Yaza kadar gelir misin? Ablam ve sen gelince tamam olacağız.

Seni çooook öpüyorum sevgili babacığım, hoşçakal.....

KIZIN EYLÜL ERAKYOL

'Kızım, buradaki görevimin bitmesini ben de istiyorum'

Albay Erakyol, kızına yazdığı mektupta, tutukluluğunu bir “görev” olarak söz konusu ediyor ve şu ifadeleri kullanıyor:

Canımdan çok sevdiğim küçük kızım Eylül,

Benim için çok değerli olan mektubunu ve resimlerini aldım. Kızımın büyümesi ve mektup yazacak yaşa gelmesi beni çok mutlu etti. Çok güzel şeyler yazmışsın. Yaptığın ailemize ait resmi de çok beğendim. Onu yatağımın baş ucuna astım. Senin, Ablanın ve Annenin resimleriyle birlikte hergün bakıyorum.

Sevgili kızım. Ben de seninle birlikte olmayı, parka gitmeyi ve birlikte oynamayı çok özledim. Buradaki görevimin biran önce bitmesini ve sizlerle birlikte olmayı ben de istiyorum. Bunun için çok çalışıyorum. İşlerimi bitirir bitirmez yanınıza geleceğim. Ben burada kendime iyi bakıyorum. Beni sakın merak etme. Sadece sizleri özlüyorum. Seni, Ablanı ve Anneni çok seviyorum. Yine hep birlikte olacağız ve oyunlar oynayacağız. Seni yanaklarından ve tatlı gıdından öpüyorum. Annene, Ece`ye, Işıl teyzene ve İlhan eniştene selamlarımı ilet. Kendine iyi bak. HOŞÇAKAL...



Baban MÜCAHİT ERAKYOL

'Bize söz verdi, uçurtma yapacaktı'

Sitede yayımlanan Erakyol'un yeğeni Ece'nin mektubu da şöyle:

Eylül babasını bekliyor. Ben Mücahit eniştemi.

Bize söz vermişti. Uçurtma yapacaktı. Bana Galatasaraylı, Eylül´e Fenerbahçeli.

Bir de Doğal Yaşam Parkı'na, hayvan dostlarımızı görmeye götürecekti.

Soruyorum. Görevi var. Yakında bitecek diyorlar.

Neden bir türlü bitmiyor. Hiç anlamıyorum.

23 Nisan gösterimizi bile izlemeye gelmedi.

Artık işi bitsin. Ben de Eylül de onu çok özledik.

Yeğeni ECE ÖZER