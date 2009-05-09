'Babam karnımdaki bebeği aldırmaz'

Mardin'in Mazıdağı ilçesine bağlı Bilge köyündeki silahlı saldırı sonrasında eşi ve oğlunu bırakan Asuman Çelebi, eşiyle severek evlendiklerini, saldırı sonrasında da isteyerek ayrıldıklarını söyledi.



Çelebi, gazetecilere yaptığı açıklamada, eşi Şükrü Çelebi'nin olayla ilgili tutuklanan zanlılarla yakın akraba olduğunu hatırlattı.



Saldırı olayının namus veya kan davası olmadığını, köydeki herkesin kardeş ve akraba olduğunu ifade eden Çelebi, şöyle dedi:



"Çıkan haberler yalan. Benim babam karnımdaki bebeği kürtaj ettirmez. Bu tür çıkan haberler yalandır. Benim kocam karşı taraftandır. Biz severek evlendik. Bu durumdan dolayı da isteyerek ayrıldık. Gazetelerde çıkan yok (Asuman mağdur oldu) yok (Asuman arada kaldı) gibi haberler yalan. Böyle bir şey yok. Ben arada kalmadım. Seçimimi kendim yaptım. Oğlumu, kendi isteğimle bıraktım. Babasının da oğluma çok iyi bakacağıma inanıyorum. Bana hiç kimse (Oğlunu kocana ver) demedi. Oğlumu daha sonra da almayacağım. Onu kocama verdim. Babasıyla gitmesi daha doğru. Babam, (Ben senin çocuğuna bakarım) dedi, ama ben kabul etmedim. Kocamın yanında kalsın. Babası ona iyi bakar. Karnımdaki bebeğe de babam bakacak."

