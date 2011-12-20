'Babam İçin'den dizi dünyasına yeni bir taktik'



Çağnur Öztürk - T24



Fox TV’de bir süredir Babam İçin adlı dizi yayınlanıyor. Yayınından önce bir giriş yorumu yapıp *Yeni bir Halil Ergün olarak Hasan Kaçan* diye yazmıştım.

Daha dizinin tanıtımında Halil Ergün’ün Yaprak Dökümü ve son olarak Gün Akşam Oldu’daki haline, Hasan Kaçan’ın hem karakterini hem oyunculuğunu çok benzettim. Halil Ergün de hazır artık acı çeken baba rolünde miadını tamamlamışken Kaçan, başarılı olabilir* demiştim.

Gerçekten de önümüzde başarılı bir Hasan Kaçan ve başarılı bir cast bulunuyor, güzel bir aile bağları dizisi, tam tadında.

Hasan Kaçan’ın dışında Altan Gördüm, Nurcan Eren, Deniz Alan gibi isimler yer alıyor.

Fazla ağlamanın olmadığı dramın dozunda olduğu bir diziyle karşılaşma beklentisindeyim. Yoksa zaten komediden sonra köklü bir değişiklikle dram deneyen Hasan Kaçan, için bu riskli olabilir diye de belirtmiştim neyse ki türler arası bu keskin geçiş yumuşak bir şekilde yapılıyor. Her şey dozunda gibi geldi bana mutluluk var dram var ama ağlatmak için ağlatmamalı izleyiciyi zaman zaman.





*Diziler ve sosyal ortam Twitter* senkronize oldu



Dizinin geçen gün yayınlanan bir bölümü esnasında diğer dizilere de ilham olacak türden farklı bir uygulama gerçekleştirdiğini gördüm twitterda. #babamicin hashtagi ile dizi yayınında Fox TV’de senkronize altyazı uygulaması yapıldı.

Dizi, kendi twitter sayfasından takipçilerine şöyle tweetlerle bu uygulamayı duyurdu;

Bu akşam #babamicin 'i izleyin, soracağımız soruyu takip edin Twitter'dan yanıtlarınızı gönderin.

Babanızın yerinde olmak ister miydiniz? Yanıtlarınızı #babamicin etiketi ile bekliyoruz.

Unutmayın, #babamicin etiketli tweetleriniz altyazı ile FOX'ta gözükecek! :)

Ve sonuç olarak bu yeni uygulamayla artık *Diziler ve sosyal ortam Twitter* senkronize oldu.





İstanbul’un Altınları kaldırıldı



Yakın zamanda *İstanbul’un Altınları son demlerinde* başlıklı bir yazı yazmıştım. Bana göre çok zorlandı, kanal fazla bile şans tanıdı.

Ne demiştim yazımda;



*Devam etmekte olan bir dizinin günü değişiyorsa, saati değişiyorsa, senaristi, yönetmeni v.b. değişiyorsa anlayın ki o dizi yakında dizi tarihimizin tozlu derinliklerine gidecektir.*

Geniş Aile’nin senaristi Cüneyt İnay yazıyordu artık senaryoyu ancak olmadı çünkü artık dizinin asıl üstüne gidilmesi gereken noktası tamamen ortadan kalkmıştı. Ana karakterler farklılaşmıştı, başarılı karakterler çıkmıştı.

Bu dizinin esprisi Demet Akbağ’ın oynadığı İsmet karakteri ve Haluk Bilginer’in oynadığı Reşat karakteri arasındaki güzel çatışmaydı, bence temel ekseni bu olmalıydı dizinin.

İsmet karakteri çünkü çok başarılıydı ve sevmiştim. Nadir Sarıbacak ise Fahri karakteriyle Uzak İhtimal’den sonra bir kez daha fethetmişti beni.

Yani senarist değiştirmek hataydı senaryo biraz dinamizm çatışma kazanmalıydı sadece.

Sırada hangi dizi var hangisi gider derseniz İstanbul’un Altınları’nın yayın saatine geçen *Tövbeler Tövbesi* var gibi derim.







