Babam eşcinseldi ailesini terk etti

T24

İtalyan yönetmen Giuseppe Tornatore’nin yeni filmi “Tutti Stanno Bene”de (Herkes İyi) başrol oynayan aktör, kendisiyle aynı adı taşıyan babasının eşcinsel olduğunu ve annesi Virginia Admiral ile kendisini 6 yaşındayken terk ettiğini açıkladı. 1993 yılında hayatını kaybeden babasının eşcinsel olduğunu öğrenince ‘perişan olduğunu’ söyleyen aktör “Bu acıyı şimdiye kadar çektim. Babamın şair Robert Duncan, yazar Tennessee Williams ve ressam Jackson Pollock ile ilişkileri oldu” dedi.