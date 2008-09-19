'Babalık yapsaydı'

Selçuk Ural katıldığı TV programında eski gelini Sibel Can hakkında yaptığı açıklamalarla dikkat çekti. Ural’ın “Oğlum Hakan’ın en büyük hatası Sibel Can ile yaptığı evlilik oldu. O dönem yaşadığı sıkıntılar yüzünden manik depresif hastalığına yakalandı. Geceleri uyayamıyordu, ölümden döndü” sözleri üzerine gözler Sibel Can’a çevrildi. Bu sözlere cevap ise Sibel Can'dan gecikmedi.



Kayınpederine ateş püskürdü



- Selçuk Ural’ın sizinle ilgili iddialarına ne diyorsunuz?



Aslında konuşması gereken kişi benim ama çocuklarımın dedesi olduğu için yapacak bir şey yok. Ben çok iyi bir ana baba evladıyım. Aile terbiyesi aldım. Fakat ailemizin ve çocuklarımızın onurunu kıracak sözler duyduğum anda mahkemede bunun hesabını sorarım.



- O sözleri duyunca bir kadın olarak ne hissettiniz?



En başta çocuklarımın dedesi olduğu için çok incindim. Ben nasıl bir kadın olduğumun bilincindeyim. Çok düzgün, iyi bir kadınım. İyi bir kadın olduğum ortada ki hala konuşmuyorum. Sonuçta o bir dede. Ama maalesef ne Hakan’a ne de Aslı’ya babalık yapmamış. Bu yüzden önce dedeliğin mertebesine erişsin. Çocuklarına babalık yapmadığı için dedeliği bilmiyor.



Hakan Bey ile konuyla ilgili görüştünüz mü?



Çocuklarımın ikisi de babasıyla görüştü. İkisi de çok aklı başında çocuklar, ne yapması gerektiğini bilirler. Ben ayrıldığım günden bu yana Hakan Bey ile görüşmedim, konuşmadım. O aileden tek görüştüğüm insan babaanneleri Ceyhan Hanım’dır.



-En çok hangi lafa ‘Ben bunu hak etmedim’ dediniz?



Ben yaşanan hiçbir şeyi haketmedim. Bir de aradan 10 yıl geçmiş nedir bu saçmalık anlayamadım.



-Hakan Bey sizin yüzünüzden manik depresif olmuş...



Hakan’ın psikolojik sorunlarını neden kendisine bağlamıyor. Hakan’a babalık yapmamış ki. Onu çocuğu olarak da kabul etmemiş. Bence önce biraz derinlere insinler. Aslında söylenecek çok söz var ama çocuklarımın dedesi olduğu için konuşmuyorum. Ölene kadar da konuşmayacağım. Konuşması gereken kişi benim ama ölene kadar susacağım.



