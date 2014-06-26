Babalı oğullu baltalı banka baskını

İzmir’de bir bankayı balta ve bıçakla basan baba ve iki oğlu, banka çalışanlarını bir süre rehin aldı. Paraları havaya saçan kişilerin eylemi devam ediyor.

Atatürk Organize Sanayi Bölgesinde bulunan bir banka şubesi, ellerinde balta ve bıçak bulunan baba ve 2 oğlunu saldırısına uğradı.

Banka personelini bir süre rehin alan eylemciler, rehineleri serbest bıraktıktan sonra veznelerden ele geçirdikleri paraları, dışarı çıkarak havaya saçtı.

Amaçları tam olarak anlaşılamayan baba ve oğullarının, bankadaki eylemi sürüyor.