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BABALARININ ÇİTE BAĞLADIĞI 2 ÇOCUĞU POLİS KURTARDI

OSMANİYE'de Suriyeli Mahmut E

30 Kasım 2018 15:39

OSMANİYE\'de Suriyeli Mahmut E., yaramazlık yaptıkları iddiasıyla 3 ve 5 yaşındaki çocuklarını evlerinin yanındaki ahırı çevreleyen demir çite ellerinden iple bağladı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen polis, iki çocuğu bağlı oldukları yerden kurtarıp, baba Mahmut E.\'yi gözaltına aldı.

Olay merkez Fakıuşağı Mahallesi\'nde meydana geldi. Vatandaşlar biri kız iki çocuğun, demir çitlere bağlı olduklarını görünce polis haber verdi. İhbar üzerine bölgeye gelen polis, 3 yaşındaki Ahmet E. ve ablası 5 yaşındaki Ragad E.\'yi iple bağlandıkları çitten kurtardı. Yaklaşık bir saat bağlı kaldıkları belirlenen çocuklar, sağlık kontrolünden geçirilmek üzere hastaneye götürülürken, olayla ilgili baba Mahmut E. ise gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Görüntü Dökümü:
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-Çocukların çite bağlı görüntüleri
-Polis çocukların ellerinin bağlı olduğu ipleri keserken
-Çocukların ellerinin çözülmesi
-Polisler ve çocuklardan detay

BOYUT:23.5 MB   SÜRE: 00\'43\"
Haber: İbrahim EMÜL/Kamera: OSMANİYE, (DHA) 

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Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

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