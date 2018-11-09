Babalarını öldürdükten sonra cipteki kolonya ile yaktılar

Taylan YILDIRIM/İZMİR, (DHA)- İZMİR\'in Torbalı ilçesinde iş adamı Cihat Murat Öğüt\'ü öldürdükten sonra cesedini cipinin içerisinde yakmaktan tutuklu bulunan eşi Öznur Öğüt ile çocukları Batuhan Ata Öğüt ve Mehmet Hadi Öğüt, ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası istemiyle açılan davada ilk kez hakim karşısına çıktı. Öldürülen Cihat Murat Öğüt\'ün oğulları, babalarının cesedinin bulunduğu aracı, kolonya ile yaktıklarını anlattı.

Torbalı\'da geçen 15 Nisan\'da, iş adamı Cihat Murat Öğüt\'ün cesedi, 35 TTG 35 plakalı, yanmış cipte bulundu. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sonrasında, Cihat Murat Öğüt\'ü öldürdükten sonra cesedin içinde bulunduğu cipi ormanlık alanda yaktıkları belirlenen eşi Öznur Öğüt, çocukları Batuhan Ata Öğüt ve Mehmet Hadi Öğüt ile arkadaşları C.G. tutuklandı. C.G. daha sonra tahliye edildi.

İş adamınının tutuklu eşi Öznur Öğüt ile oğulları Batuhan Ata Öğüt ve Mehmet Hadi Öğüt ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası istemiyle açılan davada ilk kez hakim karşısına çıktı. İzmir 4\'üncü Ağır Ceza Mahkemesi\'ndeki ilk duruşmada, tutuklu sanıklar Öznur Öğüt, Batuhan Ata Öğüt, Mehmet Hadi Öğüt, tutuksuz sanık C.G., iş adamının annesi Hatice Öğüt, kardeşi Fatma Bahar Narin ile tarafların avukatları hazır bulundu.

BABALARINI SUÇLADILAR

Duruşmada ilk olarak dinlenen sanıklardan Batuhan Ata Öğüt, ailelerinde şiddet ve geçimsizliğin olağan olduğunu ve babası Cihat Murat Öğüt\'ün kendilerine sürekli bağırıp şiddet uyguladığını ileri sürdü. Babasının çok alkol aldığını da iddia eden Batuhan Ata Öğüt, \"Olay günü babam, annemi aramış ve ulaşamamış. Bunun üzerine ağabeyimi aradı, bağırdı ve küfretti. \'Akşam geldiğimde sofra hazır olsun\' dedikten sonra telefonu kapattı. Akşama doğru babam eve geldiğinde sofra hazır olmadığı için bize bağırdı ve küfretti. Yemeğini yedikten sonra \'Ben yatmaya gidiyorum. Ses çıkarmayın, kafanızı kopartırım\' diye bağırdı\" dedi.

Evde bir süre sonra babasının annesini dövdüğünü ileri süren Batuhan Ata Öğüt, \"Araya girdim. Ayırmaya çalıştım. Babam bana da vurdu. Annemi yere yatırıp saçlarından tutup kafasını yukarı çekti. Annemin saçları babamın elinde kalmıştı. Babamın arkasından ellerimle onu tutup, annemin üzerinden almaya çalıştım. Babam o sırada \'Bırak beni öldüreceğim o kadını\' diyordu. Babam hareketsiz kalınca onu bıraktım. Annemin başı kanıyordu ve yerde hareketsiz yatıyordu. Ağabeyimle birlikte annemin elini yüzünü yıkayıp mutfağa götürdük. Daha sonra salona, babama bakmaya gittim. Yerde hareketsiz yatıyordu, karnı şişip, inmiyordu. Ağabeyim geldi, \'Topla kendini, olan oldu\' dedi. Babamın nefes almadığını görünce ağlamaya başladım\" diye konuştu. Batuhan Ata Öğüt, ifadesinde ayrıca ağabeyinin isteği üzerine C.G.\'yi eve getirdiğini, cesedi halıya sarıp ormanlık alana götürdüklerini, cipi de kolonya döküp yaktıklarını anlattı.

\'BABAM AGRESİFTİ\'

Sanıklardan Mehmet Hadi Öğüt ise babasının agresif bir kişiliğe sahip olduğunu ifade ettikten sonra şunları söyledi:

\"İddia edildiği gibi babama herhangi bir ilaç veya enjeksiyon vermedik. Babam hastalıkları nedeniyle gün içinde birçok ilaç kullanırdı. Olayda yastık da kullanılmadı. Olay sonrasında polisi aramak aklına gelmedi. C.G. ile birlikte babamı evden çıkarmaya karar verdik. Babamı halıya sardık, asansöre koyup evden çıkardık. Annem ağlıyordu, \'Sakin ol, her şey düzelecek\' dedim. Ormanlık alana gittiğimizde C.G. gömmemiz gerektiğini söyledi ama yanımızda gömmek için alet yoktu. Arabada kolonya şişesi vardı. Arabayı yakmamız gerektiğini ben söyledim.\"

\'EVLENDİĞİM GÜNDEN BERİ ŞİDDET GÖRDÜM\'

Cihat Murat Öğüt ile evlendiği günden beri şiddet gördüğünü ileri süren tutuklu sanıklardan Öznur Öğüt de şöyle dedi:

\"Devamlı şiddet gördüm, çok defa aldatıldım. Gördüğüm şiddet için hiçbir yere başvuramadım. Olay günü de eşim, uyumaya gittikten sonra seslerin çıkması üzerine geldiği salonda çocuklarıma ve bana bağırdı. Sonra televizyon koltuğuna oturan Murat, bana sigara paketi ve elindeki çakmağı fırlattı. Bunlar bana denk gelmesin diye refleks olarak yaptığım vücut hareketinin ardından arkamı döndüğümden sırtıma tekme attı. Sonra elleri ve ayaklarıyla bana saldırdı. Çığlık attım, o an nefesim çekildi, öldüm sandım. Saçımı tuttu ve yukarıya doğru kaldırdı beni. Bir taraftan da diziyle karnıma doğru vuruyordu. Batuhan\'ın geldiğini gördüm. Saçımdan tutarken bir sıcaklık hissettim. Başımdan kan akıyordu. O sırada Batuhan beni geçerek babasına doğru gitti. Sonrasında yere yığıldığım ve bayıldığım için hiçbir şey hatırlamıyorum. Kendime geldiğimde oğullarımın, mutfakta elimi yüzümü yıkadıklarını anımsar gibi oldum. Oğullarımdan biri, \'Babam yerde yatıyor, galiba öldü\' deyince ben de, \'Ölmemiştir\' diye tepki verdiğimi hatırlıyorum.\" Sanık Öznur Öğüt, çocuklarına bir şey olmaması için polise haber vermediğini anlattı.

Tutuksuz sanık C.G. de, olay yerine gidene kadar olanlardan habersiz olduğunu, cesedi görünce şoka girdiğini, iki kardeşin, cesedin araca yerleştirilmesinin ardından kendisinin eve bırakılacağı sözünü aldığını ancak iki sanığın sözünü tutmayıp aracı ormanlık alana götürdüğünü ileri sürdü. C.G., aracı yakma fikrinin kendisinden çıkmadığını, yakma olayını görmediğini ileri sürdü.

Duruşmanın sonunda savcı, tutuklu sanıkların tutukluluk hallerinin devamı, tutuklu sanıklar ise tahliye talebinde bulundu. Mahkeme heyeti, tutuklu sanıkların mevcut hallerinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.



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