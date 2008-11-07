Babalarını bağlayıp sevgilisine tecavüz ettiler

Niğde'de, babalarıyla birlikte olan kadına tecavüz ettikleri iddia edilen 3 kardeş tutuklandı.



Niğde'de Emniyet Müdürlüğünün yanındaki apartmanın 5. katında meydana gelen olayda, baba İ.G. (50) ve kadın arkadaşı E.D. (59) evde sohbet ederlerken, İ.G.'nin oğulları H.G. (17), G.G. (16) ve U.G. (15) eve geldi.



İddiaya göre madde bağımlısı da olan 3 kardeş, babaları İ.G.'nin ellerini bağlayıp bir odaya kilitleyerek E.D'ye tecavüz etti. Bu sırada baba İ.G. evdeki bazı eşyayı pencereden atarak dikkati çekti.

Emniyet Müdürlüğü binasının yanındaki apartmanda bir dairenin camlarının kırıldığını gören polis ekipleri eve operasyon düzenledi. Kardeşlerden 2'si çatıda yakalanırken, diğeri yatak odasında bulundu ve gözaltına alındı.



'Devlet bize sahip çıksın'



Tecavüz iddiasıyla gözaltına alınan 3 kardeş, adliye girişinde gazetecilere yaptıkları açıklamada masum olduklarını savundular.

Kesinlikle tecavüz olayının yaşanmadığını ileri süren kardeşler, “bize iftira atıyorlar. Kan ve meni örnekleri alındı. Adalet yerini bulacak. Annemizle babamız ayrı yaşadığı için babamız, paralarını kadınlarla yiyor, bize para vermiyor. Çoğu zaman dışarıda yatıyoruz. Bir kap sıcak yemek için yurda hatta cezaevine bile girmeye razıyız. Devlet bize sahip çıksın, madde bağımlılığından kurtulmak için bizi tedavi ettirsin. Bu illetten kurtulmak istiyoruz” dediler.

Tecavüz sanığı 3 kardeş tutuklanarak cezaevine gönderildi.