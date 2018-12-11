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Babalarından öğrendikleri tarifle 500 litre sirke yaptılar

Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa), (DHA) - BURSA’nın İnegöl ilçesinde, Abdullah Kerem Yoran (13) ve kardeşi Erdem Yoran (10), babalarından öğrendikleri tarifle doğal sirke üretmeye başladı

11 Aralık 2018 14:47

Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa), (DHA) - BURSA’nın İnegöl ilçesinde, Abdullah Kerem Yoran (13) ve kardeşi Erdem Yoran (10), babalarından öğrendikleri tarifle doğal sirke üretmeye başladı. Kardeşler, ürettikleri doğal sirkenin patentini almayı hedefliyor. 
Kırsal Karakadı Mahallesi\'ndeki köy evlerine haftasonu giden iki kardeş, burada ağaçlarından topladıkları elmaları sirkeye dönüştürüyor. Abdullah Kerem Yoran, \"3 yıl önce babamın sirke yaptığını gördüm. Ben de merak edip babamdan sirke yapmayı öğrendim ve kardeşimle birlikte sirke yapmaya başladık. Sirke yapımında; öncelikle elmaları ağaçlardan topluyoruz ve güzelce sirkeli suda temizliyoruz. Sonra elmalarımızı doğrayıp bidonlara dolduruyoruz. \'Sirke anası\' denilen mayamızı koyuyoruz. Üstünü hava alacak şekilde kapatıyoruz. Yaklaşık 40 gün sonra sirke oluyor. Oluşan sıvıyı elma parçalarından ayırmak için süzüyoruz. Süzülen sıvı sirke oluyor. Sirkelerimizi komşularımıza, yakınlarımıza ikram ediyoruz\" dedi.
Aldullah Kerem, \"Bu ürünün patentini almayı hedefliyoruz. Hedefimiz fabrika kurmak\" dedi.
Erdem Yoran ise \"Ben de ağabeyime yardım ediyorum. Birlikte sirke üretimi yapıyoruz. Bazen ikram ettiğimiz komşularımız bize harçlık veriyor\" diye konuştu.

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