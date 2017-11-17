'Babaların babası' Salvatore Riina hayatını kaybetti

Sicilya'da 1980 ve 1990'lı yıllarda Cosa Nostra'nın eylemlerinin baş faili olarak yargılanarak hüküm giyen mafya babası Salvatore 'Toto' Riina, hayatını kaybetti. 'Babaların babası' lakabıyla da bilinen 87 yaşındaki ünlü mafya babası Riina'nın önceki gün yeni yaşına girdiği öğrenildi.

Habertürk'te eyr alan habere göre Sicilya mafyasının kanlı savaşında birçok rakibini öldürttüğü söylenen Salvatore Riina, İtalyan devletinin kendisi hakkında yürüttüğü soruşturmalara da çok sert yanıtlar vermişti. 'Canavar' lakaplı Riina ile ilgili soruşturma yürüten özel yetkili iki savcı, arabalarına konulan bombayla hayatlarını kaybetmişti.

1993 yılında Sicilya otonom bölgesinin başkenti Palermo'da yakalanan Riina, 1969-1992 yılları arasında çok sayıda kişiyi öldürtmek dahil, çeşitli suçlardan dolayı 26 kez ömür boyu hapis cezasına çarptırılmıştı.

'Babaların babası' olarak da bilinen Sicilya'nın en meşhur mafya babası, hastaneye kaldırılana kadar Milan cezaevindeki hücresinde katı güvenlik önlemleri kapsamında herkesten izole bir şekilde tutuluyordu.

Salvatore Riina'nın hayatı ve suçları İtalyan televizyonunun yayınladığı Capo dei Capi (Babaların Babası) adlı altı bölümlük belgeselde ele alınmıştı.