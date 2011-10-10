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Babaları için sahneye çıktılar

Pop müziğin efsane ismi Michael Jackson'ın çocukları Prince, Blanket ve Paris babalarının tarzıyla sahnedeydi.

10 Ekim 2011 03:00


T24 - Pop müziğin efsane ismi Michael Jackson'ın çocukları Prince, Blanket ve Paris babalarının tarzıyla sahnedeydi.

Babaları için sahneye çıktılar

Michael Jackson, önceki gün Galler’in başkenti Cardiff’te düzenlenen ve birbirinden ünlü isimlerin sahneye çıktığı özel bir gecede anıldı.

50 bin kişilik Milenyum Stadı’nda düzenlenen gecede Amerikalı caz ve R&B yıldızı Christina Aguilera, Cee Lo Gren, Ne-Yo, Jackson’ın kardeşi La Toya Jackson performanslarıyla seyircileri coştururken, gecenin sonunda Michael Jackson’ın çocukları Blanket, Prince Michael ve Paris de konuşma yapmak üzere sahneye çıktı.

Pop ikonunun 13 yaşındaki kızı Paris, babasının ‘Thriller’ klibinde giydiği ve geçen haziranda açık arttırmayla 1.8 milyon dolara satılan kırmızı ceketin imitasyonunu giyerken, Blanket ve Prince Michael da babasının tarzını yansıtan kıyafetlerle geceye katıldı.

Anma gecesinin en ilgi çeken ismi Christina Aguilera olurken, sahneye dar ve işlemeli korse ve file çoraplarla çıkan şarkıcının fazla kiloları ve dağınık saçları dikkat çekti.



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