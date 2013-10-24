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Yaşam

Babalara 10 gün doğum izni geliyor

Uzun süredir üzerinde çalışılan yasal düzenlemeyle, eşi doğum yapan çalışana verilen babalık izninde memur-işçi ayrımı kaldırılıyor

24 Ekim 2013 10:26

Hükümet doğum teşvikine yönelik düzenlemeyle sosyal sigortalı çalışanların 3 gün olan babalık iznini 10 güne çıkaracak.

Mevcut uygulamada memurlar 10, SSK'lılar ise sadece 3 gün doğum izni kullanabiliyor. Doğum teşviklerinin yanı sıra kıdem tazminatı, taşeron işçi ve esnek çalışmayla ilgili düzenlemeleri içeren yasa tasarısıyla SSK'lı erkeklerin kullandığı bu izin 10 güne çıkarılacak. Ayrıca doğum yapan kadın memurların yarım gün mesai yapması sağlanacak ve kendilerine maaşlarının yarısı ödenecek.

Ekonomi Koordinasyon Kurulu'nda (EKK) görüşülen pakete ilişkin teknik çalışma sürüyor. Doğum teşvikleri kapsamında annelerin doğumdan sonra kullandığı 16 haftalık izin 18 haftaya çıkarılacak. Bu sürenin 24 haftaya çıkarılması üzerinde de duruluyordu. Ancak işverenin şiddetli itirazı nedeniyle kadınların doğum izni süresi 18 hafta ile sınırlandırıldı. İşverenler doğum izninin 24 haftaya çıkarılması durumunda kadın çalışanları yerine erkek çalışan tercih edeceklerini duyurmuştu.

Aynı şekilde paketle birlikte doğumdan sonra kısmi zamanlı veya yarı zamanlı çalışma şekli devreye sokulacak. Memur anneler, yarım maaşla yarım gün çalışabilecekler. Bu süre çocuk ilkokula başlayıncaya kadar uzayabilecek. Ancak anne bu sürenin istediği bölümünde yarı zamanlı çalışabilme tercihine sahip olacak. Aynı düzenlemenin özel sektörde de geçerli olabilmesi için esnek çalışma düzenlemesi devreye sokulacak.

Bu düzenleme ile özel istihdam bürolarına geçici iş ilişkisi kurulması yetkisi verilecek. Böylece doğum iznine çıkan annenin yerine, özel istihdam bürolarından geçici süreli çalışan sağlanabilecek. Doğum teşviklerine ilişkin düzenlemede çalışan kadınlara halen iki çocuk için verilen geriye dönük borçlanma imkanı 3 çocuk için uygulanacak. Buna göre doğum yapan kadınlar, 6 yıl süreyi geriye dönük borçlanarak kolay emekli olabilecekler.

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