“Babalar eski eşleriyle iş birliği halinde olmalı”

İSTANBUL, (DHA)-Yargıtay, anneleri koruyan ve ‘çocuğun üstün yararını’ kriter alan karara imza attı ve eşinden boşanmış babalara çocuğun yararı için 15 günde bir buluşma izni verdi. Bu kararı değerlendiren uzman psikolojik danışman Itır Tarı Cömert, kararın çocuklarıyla düzenli görüşen babaları kızdırabileceğini vurgulayarak, “Kararın içeriği ve gerekçesiyle Yargıtay konuya doğru yaklaşmıştır. Babalar eski eşleriyle çocukları için mutlaka iş birliği halinde olmalıdır” dedi.

Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Psikoloji Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Itır Tarı Cömert, eşinden boşanmış babaların çocuğun yararı için 15 günde bir buluşması kararını değerlendirdi. Cömert, kararın doğru olduğunu ancak ebeveynler için avantaj ve dezavantajları olduğunu söyledi.

“ZAMAN KISITLILIĞI İŞ BİRLİĞİ İLE ORTADAN KALDIRILABİLİR”

Babaların çocuklarını 15 günde 1 görmelerini zaman kısıtlılığı olarak değerlendiren Cömert, “Boşanmalara ve hukuk sistemi içerisindeki duruma bakıldığında büyük çoğunluğu anneye verilen velayetlerde, anneler eğer çok büyük zarar ve sıkıntı yoksa babaların çocukları hafta arası da almalarına izin veriyor. Zaman kısıtlılığı ebeveynlerin iş birliğiyle ortadan kaldırılabilir. Düzenli bir şekilde çocuklarını gören babalar tepki göstermekte haklı olabilirler ama dostça ayrılış gerçekleştiren ve düzenli olarak çocuklarını gören ve sorumluluklarını yerine getiren babanın, ‘çocuğu hafta arası da görmek istiyorum’ talebinin eski eşi tarafından reddedileceğini düşünmüyorum. Eski eş ile konuşularak ortak bir yola gidilmelidir” dedi.

Anne ve babanın da boşandıktan sonra kendine ait hayatlarının olduğunu dile getiren Cömert, “Ebeveynlere de hafta sonları kendi işlerini yapabilmesi için olanak tanımak gerekir. Eskiden bu her haftaydı ancak şimdi 15 günde 1 olacak. Her durumda olduğu gibi bunun da hem artıları hem eksileri var” diye konuştu.

“ANNE EVİN ‘KÖTÜ POLİSİ’ OLABİLİYOR”

Cömert, hafta sonu serbest zamanı çocuğun babayla beraber geçirdiğini ve çocukların anneyi sadece ‘sorumluluk veren’ olarak tanımladığını söyledi. Cömert, “Çocuğu her hafta sonu alan ve gezmeye götüren baba çocukla en eğlenceli faaliyetleri yapan kişi oluyor. Anne ise sürekli çocukla ilgilenen, onu yönlendiren, en az eğlenceli işleri çocukla paylaşan kişi oluyor. Hafta içi kendisi de çalışıyorsa iş yoğunluğuyla beraber çocukla eğlenceli vakit geçiremeyeceği için baba da her hafta sonu çocuğu alınca anne de bu durumdan mahrum kalmış oluyor. Bu açıdan bakıldığında kararın doğru olduğunu söyleyebiliriz. Bütün güzel işleri çocuk babayla yaptığında, anne evin bir nevi kötü polisi olabiliyordu. Avantajı ise çocuğuyla daha fazla serbest zaman geçirme olanağı kazanmasıdır” ifadelerini kullandı.

“EBEVEYNLİK ÖMÜR BOYU OLAN BİR SÜREÇ”

Eşlik durumunun bitmesiyle beraber ebeveynliğin bitmeyeceğini söyleyen ve bu durumun ömür boyu olan bir süreç olduğunu ifade eden Itır Tarı Cömert, “Çocukla kurduğunuz ilişki ona yaptığınız yatırımla doğru orantılıdır. Çocuğunuzu 15 günde 1 görüyor olabilirsiniz. Çocuğu duygusal olarak doyuran, çocukla her gün beraber olmaya bedel vakitler geçirirseniz bu ilişkiyi çok iyi kurgular. ‘Çocuğu alıyorum, zaten hakkım’ deyip ayda bir çocuğu görürseniz bu da ilişkiyi bozar. Babanın ve annenin tutumunun özenli olması gerekir. Her hafta çanta hazırlayıp ev değiştiren bir çocuk için bu süre zorlayıcı olabilir. Sınav dönemlerinde hasta olduğu zamanlarda ev değiştiriyor olmak problem yaratabilir. Bu durumun çocuğa anne baba tarafından aktarımı önemlidir. Doğru bir şekilde aktarıldığında çocuk bunu anlayabilir” dedi.