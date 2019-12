Babalar çocuklarına kitap okuyacak

Bursa İl Millî Eğitim Müdürlüğü, her geçen gün daha fazla hissedilen aile içi iletişimsizliğin giderilmesine yönelik, ‘Baba bana kitap okur musun?’ kampanyası başlatıyor.



Bursa İl Millî Eğitim Müdürü Atilla Gülsar, Bursa’da göreve geldiğinden bu yana eğitimin üst seviyelere çıkarılması adına yaptığı çalışmaların yanı sıra şimdi de aileye el attı.



İl Millî Eğitim Müdürlüğü, bu kapsamda günümüzde her geçen gün daha da artarak hissedilen aile içi iletişim sorununa çözüm üretmek ve daha önce uygulamaya koyduğu ‘Haydi Babalar Okula’ ve ‘Bursa Okuyor’ projelerine destek olmak için şimdi ise ‘Baba bana kitap okur musun?’ adlı bir kampanya düzenledi.



Kampanya 19 Kasım Çarşamba günü Mustafakemalpaşa ilçesinde, İl Millî Eğitim Müdürü Atilla Gülsar’ın da katılacağı bir törenle başlatılacak.