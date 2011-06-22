Babalar, anne ve sevgilileri geride bıraktı

T24 - Babalar Günü için yapılan harcamalar yüzde 19 artarak 851 milyon liraya ulaştı ve 2011'de özel günler rekoru kırıldı. Babalar, Yılbaşı, Anneler ve Sevgililer Günü harcamalarını gölgede bıraktı.

Bankalararası Kart Merkezi (BKM), Babalar Günü’nde yapılan harcamalara ilişkin kredi kartı kullanım verilerini açıkladı.

Babalar Günü’nü kapsayan 18–20 Haziran 2011 tarihlerinde BKM takasında gerçekleştirilen işlem adeti geçtiğimiz yıla oranla yüzde 11,5 artışla, 8 milyon 602 bin 266 adet olarak; ciro ise, yüzde 19,1 oranındaki artışla 851 milyon 481 bin TL olarak gerçekleşti.

Verilere göre 2011 yılının özel günlerde yapılan harcamalarında rekoru babalar kırdı. Babalar Günü’nü kapsayan 18–20 Haziran hafta sonu tarihlerinde yapılan 851 milyon TL harcama tutarı ile babalar; yılbaşı, anneler günü ve sevgililer günü için yapılan harcamaları gölgede bıraktı.



Hangi gün, ne kadar harcandı?

Yılbaşı : 750 Milyon TL

Sevgililer Günü : 713 Milyon TL

Anneler Günü : 790 Milyon TL

Babalar Günü : 851 Milyon TL



2010-2011 öğrenim yılını tamamlayan okulların da kapanması ile Babalar Günü harcamaları rekor düzeye ulaştı. Babalar Günü ve okulların yaz tatiline girdiği hafta sonunu kapsayan 17-19 Haziran 2011 tarihleri arasında, seyahat acenteleri ve havayolları sektöründe yapılan harcamalarda, bir önceki hafta ile karşılaştırıldığında yüzde 10 oranında artış gözlemlendi.

Her yıl en çok tercih edilen hediyelerin başında gelen cep telefonu, giyim ve kuyumculuk sektörü harcamaları ayrı tutulduğunda, seyahat acenteleri ve havayolları sektöründe yapılan harcamalar, bu yıl hem babaların hem de çocuklarının en büyük hediyesinin tatil olduğunu ortaya koydu.