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Babaeski'de 2 motosiklet çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı

BABAESKİ (Kırklareli), (DHA)- KIRKLARELİ'nin Babaeski ilçesinde 2 motosikletin çarpıştığı kazada, 1 kişi öldü, 2 kişi de yaralandı

08 Eylül 2018 20:12

BABAESKİ (Kırklareli), (DHA)- KIRKLARELİ\'nin Babaeski ilçesinde 2 motosikletin çarpıştığı kazada, 1 kişi öldü, 2 kişi de yaralandı. 
Kaza, bugün öğleden sonra Babaeski ilçesi Kadıköy mevkiinde meydana geldi. Sertaç Sönmezocak (36) yönetimindeki plakasız motosiklet, karşı yönden gelen Barış Koruklu yönetimindeki plakasız motosikletle çarpıştı. Kazada, Sönmezocak olay yerinde hayatını kaybederken, diğer motosikletteki Barış Koruklu ile Ayşe Koruklu yaralandı.
Yaralılar, ihbar üzerine bölgeye sevk edilen ambulanslarla Babaeski Devlet Hastanesi\'ne kaldırılarak tedaviye alındı.

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