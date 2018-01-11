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Babaeski Belediyesi, sokak hayvanları için barınak yapıyor

Ali Can ZERAY/BABAESKİ(Kırklareli), (DHA)- KIRKLARELİ'nin Babaeski ilçesindeki köpek ölümleri iddiaları ardından belediye sokak hayvanları için barınak yaptırmaya karar verdi

11 Ocak 2018 16:17

Ali Can ZERAY/BABAESKİ(Kırklareli), (DHA)- KIRKLARELİ\'nin Babaeski ilçesindeki köpek ölümleri iddiaları ardından belediye sokak hayvanları için barınak yaptırmaya karar verdi. Belediye Başkanı Abdullah Hacı, kendilerini köpek ölüsüne rastlamadığını ancak sokak hayvanları için barınak yaptıklarını söyledi.
Babaeski\'de kısa süre önce çöplüğün yanında, köpeklerin yaşaması için tel örgüyle çevrilmiş alanda 5 ölü köpek bulunduğuna dair haberler üzerine Orman ve Su İşleri Bakanlığı soruşturma başlattı. Babaeski Belediye Başkanı CHP\'li Abdullah Hacı, hayvan severlerin isteği üzerine kendilerinin tel örgülerle çevirip, bir yer verdiğini, yaptıkları incelemede ölü köpeklere rastlamadıklarını söyledi. Babaeski\'de sokak köpeklerini besleyip onların tedavisini üstlenen Gökçer Korkmaz ve arkadaşlarına hayvanları bakmak için tahsis edilen yer olduğunu belirterek, şöyle dedi:
\"Burası Babaeski Belediyesi\'ne ait bir hayvan barınağı değil. Buradaki kulübelerin hiç biri Babaeski Belediyesi tarafından yapılmadı. Bu kulübelerin tamamı Gökçer ve arkadaşları tarafından yapıldı. Gökçer ile 2 yıl kadar önce toplantı yaptık. Bizden sokak hayvanlarına bakmak için yer talep ettiler. Kendilerine bu yeri tahsis ettik. Bir 2 ay çok güzel çalıştılar burada, ondan sonra işin peşini bıraktılar. Gökçer ve arkadaşları gelmeden önce burada bu kadar çok köpekte yoktu. Buraya 1-2 ay mama koydular ve köpek sayısı arttı. Köpeklere bir arada baktılar. Babaeski nüfusuyla orantı yaptığımızda köpek sayısı çok fazla. Bunların sorumlusu Gökçer ve arkadaşlarıdır. Gökçer burada kendine yaşam alanı da yaptırdı, ama oraya gelmiyor.\"
Gökçer Korkmaz\'ın kendilerini bakanlığa şikayet ettiğini belirten Hacı, şöyle konuştu:
\"Ölü köpekler var\' dediler. Ölü köpeklerin fotoğraflarını çekmişler. Ama biz ölü köpeğe rastlamadık. Burada kesinlikle köpek ölümü olmadı. Sözü edilenler buraya başkaları tarafından getirilip koyulan köpekler. Ekiplerimiz bütün gün burada çünkü. Belediye olarak bütün bu yaşananlara rağmen kendimizi dışarıda tutamayız. Buraya güzel bir barınak yapacağız. Bütün hayvan severlerin beğeneceği bir barınağı buraya yapacağız. Babaeski\'de sokaklarda dolaşan çok mutlu köpekler var. Gökçer ve arkadaşları Babaeski\'de çok kötü şartlarda köpek varmış gibi video ve fotoğraflarını çekip paylaşıyorlar. Bunu  neden yapıyorlar anlamış değilim.\"
Babaeski\'de 300 köpeğe bakarak onların sağlık durumlarını üslenen videolar paylaşan Gökçer Korkmaz ise, sosyal paylaşım hesabından Babaeski\'deki barınak ile ilgili şunları söyledi:
\"Bunca mücadele, yıllarca çöplükte sokaklarda, yaşam, yaşatmak için tüm ruhumuzla mücadele edişimizin yanında, bir de Babaeski Belediyesi\'nin \'Bakımevi\', \'Barınak\' adı altında yaptığı üzücü, kahredici yer de eklenince artık dayanılamayacak hal aldı.\"

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