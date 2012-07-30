Baba'dan şehit oğluna otomobil

Muğla’nın Yatağan ilçesine bağlı Bozüyük beldesinde yaşayan 72 yaşındaki Mehmet Kanat, 16 yıl önce teröristlerle girdiği çatışmada şehit olan polis oğlu Yusuf Kanat’ın otomobil hayalini, şehit düştükten sonra gerçekleştirebildi

Milliyet'in haberine göre, şehit babası Kanat, oğlu Yusuf Kanat’ın teröristlerle girdiği çatışmada şehit düşmesinin ardından para biriktirmeye başladı. 3 yılın sonunda oğlunun istediği otomobili satın alan Mehmet Kanat, otomobili evinin kapalı garajında muhafaza altına aldı. Otomobili 13 yıldır kapalı alanda tutan Kanat, otomobilin şoför mahalline de şehit oğlunun üniformalı fotoğrafını koydu. Her gün otomobilin yolcu koltuğuna oturarak evlat hasretini gidermeye çalışan Kanat, oğlunun 8 yıllık polis memuruyken Şırnak’ta şehit düştüğünü gözyaşları içinde anlattı.

Kanat, ”Oğlum bir kadın arkadaşına ’Kimse kız bile vermiyor. Bir arabamız bile yok. Şırnak’taki görev sürem boyunca para biriktirip araba almak istiyorum’ demiş. Oğlum bu sözlerini şehit olduktan sonra duydum ve biriktirdiğim para ile oğluma otomobil aldım” dedi. Otomobil kullanmayı bilmediğini de vurgulayan Mehmet Kanat, ”Benim ehliyetim bile yok. Ama ben ölünceye kadar bu araba garajda duracak. Otomobili haftada bir kez yıkıyorum. Sürücü koltuğuna da oğlumun fotoğrafını koydum, zaman zaman otomobile binip oğlumla hasret gideriyorum” diye konuştu

Kanat, 16 yıldır her hafta şehit oğlunun mezarını ziyaret ettiğini, oğlunun mezar taşını öptüğünü dile getirdi. Şehit polis memuru Yusuf Kanat’ın tek erkek evladı olduğunu belirten acılı baba, ”Allah bizden daha fazla sevdi ve aldı. Eşim Nazender Kanat da, evlat hasretine dayanamayarak oğlumun vefatından 5 yıl sonra hayatını kaybetti” dedi