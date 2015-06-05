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'Babadan kızına işkence' haberi bakanlığı harekete geçirdi

Medyada yer alan haberlerin ardından bakanlık işkence gören 13 yaşındaki kızı koruma altına aldı

05 Haziran 2015 20:44

Psikopat baba 13 yaşındaki küçük kızına yaptığı işkence sonrasında, annenin çocuğu hastaneye götürmesi üzerine, ölüm tehdidinde bulundu. Bir avukat Ekşi Sözlük'te yaşadığı dehşet olayı yazarak herkesten yardım istedi. Medyada yer alan haber bakanlığı harekete geçirdi.

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, uyuşturucu bağımlısı babası tarafından işkence gören 13 yaşındaki talihsiz kız çocuğu, annesi ve dedesiyle birlikte koruma altına aldı. Mahkemeye de, çocuğa eziyet eden kişinin serbest bırakılmasıyla ilgili itiraz başvurusunda bulunuldu.

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