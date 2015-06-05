'Babadan kızına işkence' haberi bakanlığı harekete geçirdi

Psikopat baba 13 yaşındaki küçük kızına yaptığı işkence sonrasında, annenin çocuğu hastaneye götürmesi üzerine, ölüm tehdidinde bulundu. Bir avukat Ekşi Sözlük'te yaşadığı dehşet olayı yazarak herkesten yardım istedi. Medyada yer alan haber bakanlığı harekete geçirdi.

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, uyuşturucu bağımlısı babası tarafından işkence gören 13 yaşındaki talihsiz kız çocuğu, annesi ve dedesiyle birlikte koruma altına aldı. Mahkemeye de, çocuğa eziyet eden kişinin serbest bırakılmasıyla ilgili itiraz başvurusunda bulunuldu.