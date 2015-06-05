İşkenceci baba serbest bırakıldı, çocuk ve annesi tehlikede!

Uyuşturucu bağımlısı babası tarafından işkence edilen 13 yaşındaki kızın dramını bir avukat, Ekşi Sözlük'te kaleme aldı.

İşkenceci baba, kızının fotoğraflarını bir hasmına yollayarak, "Kendi çocuğuma neler yaptım, sana neler yapacağımı tahmin et" şeklinde tehdit etti.

Avukatın Ekşi Sözlük'te yazdığı yazı ve paylaştığı fotoğraflar, bir vahşeti ortaya çıkardı. Uyuşturucu bağımlısı bir babanın, 13 yaşındaki kızına yaptığı işkencenin fotoğrafları kısa sürede sosyal medyada yayıldı. Avukat, tanık olduğu dehşet olayı yazarak, herkesten yardım istedi.

İşte yardım isteyen avukatın kaleminden, dehşetin hikâyesi:

"Geçen hafta baro tarafından Kağıthane çocuk karakolunda bulunan bir çocuk mağdur için avukat olarak atandım. Karakola gittiğimde gördüğüm manzara beni kahretti. 13 yaşındaki küçücük bir kız, uyuşturucu bağımlısı babası tarafından 5 buçuk saat boyunca işkenceye maruz bırakılmış, sigara yedirilmiş, ıslatılmış ve bu süre içerisinde demir çubukla defalarca darp edilmişti.

‘Kendi çocuğuma neler yaptım, sana neler yapacağımı tahmin et’

Çocuğunun fotoğraflarını hasmına göndererek "kendi çocuğuma neler yaptım, sana neler yapacağımı tahmin et" tarzı mesajlar dahi atmış.

Bu psikopat baba, çocuğu hastaneye götürmemesi için annesini ölümle tehdit etmesine rağmen, anne çocuğu alarak hastaneye götürüyor. Sonrası "sonun geldi, ölümün elimden olacak" tarzı mesajlar. Hepsine bizzat şahit oldum.

Serbest bırakıldı!

Babayla ilgili çocuğun hürriyetini tahdit, kasten yaralama, eziyet, öldürmeye teşebbüs, tehdit suçlarından şikayetçi olduk. Kendisi dün yakalanmış ve sulh ceza hâkimliğine çıkarılmış. Bilin bakalım ne oldu. Salıverildi!!!

Kadın günlerdir yatalak babası ve kızı ile birlikte kendisini evine kilitlemiş yaşamaya çalışıyor. Bugün beni aradı, "Avukat hanım tek umudum tutuklanmasıydı, şimdi ben ne yapacağım, dışarı çıkmaya korkuyorum" diyor.

Adamı Facebook’tan arattım, fotoğrafını görseniz nasıl bir cani olduğunu siz de anlarsınız. Facebook'a koyduğu fotosu. Bu pisliğin adını her ihtimale karşı açıklamayacağım.

Ben Twitter işlerinden pek anlamam, hayatımın ilk tweetini bugün aile bakanlığını mentionlayarak attım. İşe yarar mı bilmiyorum ama lütfen bu anne ve kızın başına gelmeden birilerinin harekete geçmesini sağlayacak bir çözüm bulmama yardım edin. Ben pazartesi gidip savcı ile konuşacağım, kızın fotoğraflarını göstereceğim, durumu izah ederek bu psikopatın tutuklanmasını sağlamaya çalışacağım. Ancak bu arada ne olacak? Bu kadıncağız ona bir yardım edebilirim ümidiyle beni arıyor, "size güveniyorum sonuna kadar yanımda olacak mısınız" diyor. Evet olacağım ancak ben kadın bir avukat olarak onları ne kadar koruyabilirim ki. Peki başlarına bir şey gelirse bunun travmasını ben nasıl atlatabilirim?

Siz tweet mweet bi şeyler yapıp bazı kurumların harekete geçmesini sağlayabiliyorsunuz. Belki toplu bir şekilde hareket edersek anne kızın başına bir şey gelmeden müdahale etme şansımız olabilir.

Belki herkes aynı anda aile bakanlığını mentionlarsa dikkat çekebiliriz.

Arkadaşlar para toplayalım teklifinde bulunan olmuş. Teşekkür ederiz ancak önceliğimiz anne kızın can güvenliği. Bu konuda aile bakanlığına baskı yapmamız şu an için aklıma gelen tek fikir. Biz aile bakanlığına baskı yapalım ki, hem yargılama aşamasında aile bakanlığı devreye girsin hem de ben savcıya konuyu açtığımda bakın birçok kişi aynı şekilde bu durumdan elem duydu diyeyim. Hem çocuk hem anne için cumartesi günü koruma talep edildi, bekliyoruz. Kadının bir de yatalak babası olduğu için sığınma evinde kalmak istemiyor."