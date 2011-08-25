Babadan işkence gibi ceza

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AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, ilçeye bağlı Aşağı Köselerli köyünde yaşayan 5 çocuk babası İ.A'nın (39), 11 yaşındaki oğlu M.A'yı yaramazlık yaptığı gerekçesiyle cezalandırmak istediği, bu amaçla da oğlunun boynuna zincirle yaklaşık 10 kiloluk içi beton dolu demir ağırlık bağladığı ileri sürüldü.Boynundaki zincir asmalı kilitle kapatılan çocuğun, zincirin diğer ucundaki ağırlığı kucağında tutmak zorunda kaldığı, bu halde babası tarafından dün akşam saatlerinde köy meydanındaki ağacın altına bırakılan M.A'nın boynuna çok yakın mesafeden bağlanan ağırlığı kucağında tutmakta zorlandığı için yere uzandığı iddia edildi.Bu sabah saatlerinde durumunu gören köylülerin çocuğun kurtarılması için jandarmaya haber vermesinin ardından olay yerine gelen jandarma ekipleri, M.A'yı yarı baygın halde yerde yatarken buldu.Jandarma ekiplerinin su ve yemek vermesiyle kendine gelen M.A, boğazına zincirle bağlanan ağırlığın çıkarılması için sanayi sitesine götürüldü. Burada boynundaki zincir ve ağırlıktan kurtarılan M.A. daha sonra Mut Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.Yetkililer baba İ.A'nın gözaltına alındığını ve olayla ilgili soruşturmanın sürdürüldüğünü belirttiler.Köy sakinleri, İ.A'nın ilk eşinden M.A'nın yanı sıra 15 yaşında bir oğlunun daha bulunduğunu belirterek, daha sonra ikinci evliliğini yapan İ.A'nın, M.A. ile diğer oğluna çok kötü davrandığını ileri sürdü.İki oğlunu sürekli döven babanın kimi zaman çocuklarının boğazına bıçak dayadığını da iddia eden komşuları, geçen sene yapılan ihbar üzerine jandarma ekiplerinin köye gelerek çocuklarına eziyet eden babayı uyardığını kaydettiler.Babalarından şiddet gören iki çocuğun bazı geceler traktör römorklarında yattığı ve korkularından evlerine giremediği de öne sürüldü.Gözaltına alınan 5 çocuk babası İ.A. (39), Jandarmadaki sorgulamasının ardından adliyeye sevk edildi.Suçlamaları kabul ettiği öğrenilen İ.A, çıkarıldığı nöbetçi mahkemece “kendini savunamayan kişilere eziyet etmek” suçlamasıyla tutuklanarak, Silifke Cezaevine gönderildi.Küçük çocuğun ise koruma altına alınmak üzere Mersin Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü yetkililerine teslim edileceği kaydedildi.