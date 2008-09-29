Babadan 'cinayet' vasiyeti

Ağabeyini 10 yıl önce döverek öldüren kişi yüzünden bunalıma girerek intihar eden Yusuf Bekdaş, oğullarına “Katili öldürmezseniz hakkım haram olsun” diye vasiyet bıraktı. Onlar da öldürdüler.



Ankara’da 10 yıl önce 4 arkadaşıyla birlikte alkollüyken kavga ettikleri bir kişiyi döverek öldürdüğü ileri sürülen İhsan Özlü, bu kişinin yakınları tarafından ağzına silahın namlusu sokulup ateş edilerek öldürüldü. Zanlılar, cinayeti kardeşinin ölümünden sonra bir daha toparlanamayarak 4 yıl önce intihar eden babanın, “Bunu bulup öldürmezseniz, hakkım haram olsun” vasiyeti üzerine işlediklerini söyledi.



Ankesörlü telefonla çağırdılar...



Zanlıların, yakalanmamak için kontörlü telefonlardan konuşmasına ve bir daha biraraya gelmemeye özen göstermesine rağmen jandarmanın çözdüğü olay şöyle yaşandı: Sincan’da 1998 yılında arkadaşlarıyla alkol alan İhsan Özlü, yolda tartıştığı Hasan Bekdaş’ı 4 arkadaşıyla birlikte döverek öldürdüğü iddiasıyla hüküm giydi. 10 yıla mahkum edilmesine rağmen afla çıkan Özlü, Sincan’da kasaplık yapmaya başladı. Bir aşirete mensup olan Bekdaş’ın ailesi cinayeti unutmadı. Hasan Bekdaş’ın ağabeyi Yusuf Bekdaş, kardeşinin ölümünden sonra girdiği bunalımı atlatamayarak, 4 yıl önce intihar etti. Ölümünden önce oğlu ve yeğenine, “Bunu bulup öldürmezseniz hakkım haram olsun” vasiyetinde bulundu. Bunun üzerine, oğlu Mehmet B. ve yeğeni Hüseyin Y. ile arkadaşları Suat B, İhsan Özlü’nün peşine düştü.



“Çok et alacağız” dediler...



Özlü’yü ankesörlü telefondan arayan Hüseyin Y, büyük miktarda et alımı yapacaklarını söyleyerek, görüşmek istediğini söyledi. Özlü buluşma noktasına gitti. Buraya arkadaşı Suat B. ile giden Hüseyin Y, Özlü’yü araca silah zoruyla bindirdi .



“Öldür” talimatı geldi, öldürdüler...



Burada kuzeni Mehmet B.’yi arayan Hüseyin Y, “Kendisinden talimat beklediğini” söyledi. Uzun süredir intikam alınmasını isteyen Mehmet B. de, kuzenine “öldür” dedi. 9 mm çapındaki silahın namlusunu Özlü’nün ağzına sokup ateş eden Hüseyin Y, cesedi de bölgede villaların bulunduğu bir siteye bıraktı. Zanlıların, Özlü’nün Hasan Bekdaş’ı öldürdüğü cinayette alkollü olması nedeniyle suçu işlediğini söylemesinden yola çıkarak, mesaj vermek amacıyla “ağzından” vurdukları tespit edildi. İfadelerinin alınmasının ardından nöbetçi mahkemeye çıkarılan zanlılar tutuklandı.

