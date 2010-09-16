T24- Bursa'da partisinin düzenlediği mitinge katılan BDP Diyarbakır Milletvekili Akın Birdal'a kürsüde kafa atıp yumrukla vurduktan sonra, linç edilmekten polislerce güçlükle kurtarılan 26 yaşındaki Bilgehan Şimşek'in üzerinden babasına yazdığı ve 'hakkını helal etmesini istediği' mektup çıktı. Şehit olmak istediğini belirttiği mektubun diğer yüzüne de borçlarının listesini yazan saldırgan, polise verdiği ifadede eylemi tek başına yaptığını söyledi.



Bursa’da geçen cuma günü BDP’nin Fomara Meydanı’nda düzenlediği mitinge katılan Marmara Üniversitesi Yüksek Lisans Öğrencisi Bilgehan Şimşek, kürsüde konuşan Diyarbakır Milletvekili Akın Birdal’a kafa atıp yumrukla saldırdı.



Olayın ardından sonra mitinge katılanlar tarafından linç edilmek istenen Bilgehan Şimşek, polis tarafından güçlükle kurtarılıp Şevket Yılmaz Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Saldırı sonrası aldığı darbeler ile iç kanama geçiren ve ameliyat edilen Bilgehan Şimşek’in bugün adliyeye sevk edileceği kaydedildi.



‘Ahmet Türk ve Baydemir'e vuracaktım’



Olay sonrası yapılan üst aramasında cebinde babasına yazdığı veda mektubu çıkan Bilgehan Şimşek’in mektupta, “Babacığım şehit olmaya gidiyorum. Hakkını helal et. Sana hayırlı evlat olamadım” dediği belirtildi. Şimşek’in mektubun diğer yüzüne ise, arkadaşlarından aldığı borç paraların miktarını yazdığı kaydedildi.



Bilgehan Şimşek’in ifadesi doktorların onayıyla önceki gün alındı. Eylemi tek başına yaptığını söyleyen Şimşek şunları anlattı:



“Daha önce Ahmet Türk ve Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Baydemir’e aynı saldırıyı yapacaktım. Bu yüzden Batman ve Diyarbakır’a gittim. Fakat saldırı için istediğim ortam oluşmadı. Sonunda İstanbul’a döndüm. Annem ve babam memleketimiz Ordu’ya fındık toplamaya gittiği için İstanbul’daki evimizde yanlız kalıyordum. O hafta sevgilimden ayrıldığım için moralim bozuktu. Perşembe günü Bursa’daki akrabalarımı ziyarete geldim.



Ertelediğim saldırıyı, Bursa’da Akın Birdal’a yapmaya karar verdim. Miting alanına gittim. Kürsüye çıktım. Burada beklerken yoruldum ve görevlilerden sandalye istedim. Bir süre dinlendikten sonra da saldırdım.”



