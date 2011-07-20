Babacan'ın kıdem tazminatı açıklaması: Kazanılmış haklara zarar vermeyiz

T24 - Başbakan Yardımcısı Ali Babacan, kıdem tazminatı fonu ile ilgili, ''Çalışanlarımız rahat olsunlar biz onların kazanılmış haklarına ya da mevcut haklarına zarar getirecek bir çalışma yapmayız'' dedi.



Babacan, TÜSİAD Başkanı Ümit Boyner ve beraberindeki heyeti kabulünde gazetecilerin kıdem tazminatı fonuyla ilgili sorularını yanıtladı.



İşgücü piyasasıyla ilgili, çalışma hayatıyla ilgili bir dizi reformun gündemlerinde olduğunu hatırlatan Babacan, bunların hükümet programında yer aldığını söyledi.



Hükümet programındaki ifadeye atıfta bulunan Babacan, programda kıdem tazminatı fonunun sosyal taraflarla istişare edilerek uygulanmaya başlanacağı ifadesinin yer aldığını kaydetti.



Babacan, henüz istişarelerin yapılmadığını belirterek, hem iş dünyasıyla hem işveren temsilcileriyle hem de çalışan temsilcileriyle istişarelerin yapılacağını ve bunun ardından parametrelerin belirleneceğini, daha sonra da nihai kararın oluşturulmasının ardından uygulamaya başlanacağını söyledi. Babacan, şöyle devam etti:



''Ben de bugünkü basından açıkçası hayretle okudum. Parametreler belirlenmiş, oranlar tespit edilmiş. Bu çalışmaları kim nasıl ortaya koyuyor anlamıyorum doğrusu. Teknik seviyede yapılmış çalışmalar olabilir, teknisyenlerin bazı çalışmaları da olabilir. Bunların hiçbirisi siyasi karar oluşmadan geçerli değildir. Bizim kıdem tazminatı fonuyla ilgili çalışmamız mutlaka çalışanların haklarını koruyacak bir bazda oluşacaktır. Çalışanların haklarını korurken işveren üzerindeki yükleri de daha makul daha sürdürülebilir daha öngörülebilir bir çerçeveye oturtmaktır, çalışmanın amacı budur. Dolayısıyla bunu bazıları kasıtlı mı yapıyor ya da arka odalardaki, kutuların dibindeki çalışmaları sizlere mi ulaştırıyor?''.



Babacan, bugün gazetelere yansıyan parametrelerin hiçbir geçerliliğinin olmadığını yinelerken, dün EKK'da bu konuyu değerlendirdiklerini, ama EKK'da tekrar gündeme geleceğini, çalışmaların tamamlanmasının ardından gereken açıklamaların yapılacağını bildirdi.



Babacan, ''Bizden duymadıkça, hükümet kararı haline gelmedikçe hiçbir duyuma inanmayın. Çalışanlarımız rahat olsunlar biz onların kazanılmış haklarına ya da mevcut haklarına zarar getirecek bir çalışma yapmayız'' dedi.





