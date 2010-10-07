-BABACAN, IMF TOPLANTILARINA KATILMAYACAK ANKARA (A.A) - 06.10.2010 - Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Ali Babacan'ın, 8-10 Ekim tarihleri arasında Washington'da yapılacak IMF-Dünya Bankası Yıllık Toplantılarına katılmayacağı bildirildi. Bakan Babacan'ın bu toplantılara, eşi Zeynep Babacan'ın doğumunun yakın olması nedeniyle katılmayacağı öğrenildi. IMF-Dünya Bankası Yıllık Toplantılarında, Türk heyetine Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Ali Babacan'ın görevlendirdiği Hazine Müsteşarı İbrahim Çanakcı başkanlık edecek.