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Politika

BABACAN, IMF TOPLANTILARINA KATILMAYACAK ANKARA (A.A)

07 Ekim 2010 00:27

-BABACAN, IMF TOPLANTILARINA KATILMAYACAK ANKARA (A.A) - 06.10.2010 - Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Ali Babacan'ın, 8-10 Ekim tarihleri arasında Washington'da yapılacak IMF-Dünya Bankası Yıllık Toplantılarına katılmayacağı bildirildi. Bakan Babacan'ın bu toplantılara, eşi Zeynep Babacan'ın doğumunun yakın olması nedeniyle katılmayacağı öğrenildi. IMF-Dünya Bankası Yıllık Toplantılarında, Türk heyetine Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Ali Babacan'ın görevlendirdiği Hazine Müsteşarı İbrahim Çanakcı başkanlık edecek.

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