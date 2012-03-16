Babacan'dan sürpriz: Yargıda hayatlar kararıyor, hukuk devleti olmalıyız!

T24 - Başbakan Yardımcısı Ali Babacan, ''Türkiye, gerçek anlamda bir hukuk devleti olmadıkça, birinci sınıf ekonomi olamaz, birinci sınıf demokrasi olamaz. Gerçek anlamda hukuk devleti olmayan bir Türkiye'nin, dünyanın en büyük 10 ekonomisinden birisi olması da hayal.Türkiye'de uzun tutukluluk süreleriyle hapishanede hayatlar kararıyor'' dedi.

Babacan, Grand Yazıcı Otel'de düzenlenen Uludağ Ekonomi Zirvesi'nin açılışında konuştu. Ekonominin alanı gibi görünmese de Türkiye için son derece belirleyici, uzun vadede ekonomik sonuçlar için son derece önemli iki alandan birinin de yargı olduğunu söyledi.

Babacan ''Türkiye, gerçek anlamda bir hukuk devleti olmadıkça, birinci sınıf ekonomi olamaz, birinci sınıf demokrasi olamaz. Gerçek anlamda hukuk devleti olmayan bir Türkiye'nin, dünyanın en büyük 10 ekonomisinden birisi olması da hayal. Yargı sürelerinin mutlaka kısalması gerekiyor. Öngörülebilir kararlar gerekiyor. Birbirlerine çok benzeyen kararlar iki ayrı mahkemede tamamen farklı sonuçlanabiliyor. Alt mahkeme ile üst mahkeme, birbirinin 180 derece farklı kararlar veriyor. Bir yandan yargımızın insan kaynağı kapasitesini geliştirmemiz gerekiyor. İktidara geldiğimizin ilk 8,5-9 yılında savcı ve hakim sayımızı çoğaltamadık. Yapmak istediğimiz her alım bizzat yargı tarafından engellendi. Milyonlarca dosya... En basit dava 3-4 yıl sürüyor. Bakıyoruz zaman aşımı. İnsanların hayatı kararıyor. Ya adalet yerine gelmediği için insanların hayatı kararıyor ya da insanları tutuklayıp içeri atıyorsunuz, yıllarca kendileri hakkındaki hükmün ne olacağını bilmeden hapislerde duruyor insanlar. Hapishanelerimizde 140 bin kişi var bunların büyük bölümü tutuklular. Hükümlü değil. Daha ne olacağı belli değil karar çıkmamış haklarında. İnsanların hayatı kararıyor'' şeklinde konuştu.

Hızla insan kaynağının geliştirilmesi gerektiğini belirten Babacan, ''Biz halen AB diyorsak, hedefimiz varsa, siyasi reformlar konusunda daha çok eksiğimiz olduğu için. Ve Avrupa kriterlerinin, onların ekonomisi ne olursa olsun, halen iyi kriter olduğunu düşündüğümüz için. AB kriterlerine uygun insan hakları uygulaması ve yargı yapısı... Bu konuda önümüzdeki dönemde önemli adımlarımız olacak.'' dedi.